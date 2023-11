Robert Janowski szczery jak nigdy. Mówi o kryzysie w małżeństwie

Robert Janowski od lat jest szczęśliwym mężem Moniki Janowskiej. Sakramentalne "tak" para powiedziała sobie w 2013 roku w Kazimierzu Dolnym. Później po pięciu, a następnie po dziesięciu latach odnowili swoje przysięgi. Chociaż wydaje się, że małżeństwo tworzy naprawdę zgrany i do tego zakochany w sobie duet, to co jakiś czas w mediach pojawiają się plotki o kryzysie w tym związku. W końcu były prowadzący "Jaka to melodia?" odniósł się do tych rewelacji. W obszernym wpisie na Instagramie zamknął usta wszystkim.

Robert Janowski skomentował rzekomy kryzys w małżeństwie. Wymowny wpis

Z jakiegoś powodu internauci i tabloidy co rusz sugerują, że małżeństwo Roberta Janowskiego zmierza ku końcowi. Tymczasem oboje chętnie publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, na których pozują na szczęśliwą parę. Znudzeni ciągłym zaprzeczaniem o kryzysie, zdecydowali się odnieść do tych doniesień raz a porządnie. Na Instagramie wokalisty pojawił się obszerny wpis opatrzony uroczymi kadrami z żoną. "Chodź, sobie narobimy zdjęć na zapas, bo znów mi napiszą, że mamy kryzys, kiedy nic nie publikujesz' wymyśliła Monika" - zaczął.

No to sobie napstrykaliśmy, ale żadne z nas nie pomyślało, aby się przebrać do kolejnych ujęć i trochę poudawać, że to foty z różnych dni. Nie nadajemy się do kłamstwa ani w social mediach, ani w życiu. To podobno dobra cecha, chociaż coraz mniej popularna. My się tego trzymamy. Człowiek jest o wiele spokojniejszy, kiedy nie musi pamiętać, która wersja i komu jest sprzedawana. Pogubić się można - dodał.

Na koniec wpisu Janowski zwrócił się do wszystkich zainteresowanych jego życiem prywatnym, szukając wszędzie dowodów na kryzys w jego małżeństwie. "A zainteresowanym odpowiadamy, że kryzysu brak i się, póki co, na żaden nie zanosi. Nudnawa z nas para, taka niemedialna. Ale dobrze nam razem i z tym spokojem w sercu serdecznie państwa pozdrawiamy" - zakończył.

Małżeństwo Roberta Janowskiego. Historia jak z komedii romantycznej

Robert i Monika Janowscy są małżeństwem już od ponad dekady, ale znają się o wiele dłużej. Historia ich związku nie należy do najłatwiejszych, ale dziś zdaje się, że żadne z nich nie ma wątpliwości, że będą ze sobą do końca. Żona wokalisty zakochała się w nim jeszcze w latach 90., gdy wystawiono musical "Metro" z jego udziałem. Jednak wówczas jego serce było zajęte przez inną kobietę... Monika - jeszcze wtedy Głodek - wyemigrowała z kraju. Ich drogi ponownie zeszły się dopiero po kilku długich latach. Oboje byli wtedy już po nieudanych związkach i doświadczeni przez życie.