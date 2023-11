Edyta Górniak i Rafał Brzozowski od lat są sobie bardzo bliscy i darzą się ogromną sympatią. Niedawno w mediach na nowo odżyły plotki o ich romansie. Oboje pojawili się w programie "Rytmy Dwójki" i za kulisami mieli się do siebie zbliżyć. Artystka miała nawet otrzymać bukiet kwiatów od Brzozowskiego, co tylko podsyciło podejrzenia o ich płomiennym romansie. - Edyta ucieszyła się, że znalazł się tam też Rafał. Ona naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem - powiedział informator tygodnika "Na Żywo". Co na temat ich relacji mówi wokalista?

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Majdan słyszał, jak Edyta Górniak śpiewała na żywo hymn w Korei. Po latach bierze ją w obronę

Rafał Brzozowski skomentował relację z Edytą Górniak. "Pojawiło się między nami coś bardzo przyjaznego"

Rafał Brzozowski i Edyta Górniak zaprzyjaźnili się kilka lat temu, kiedy wokalista przygotowywał się do występów na Eurowizji. Doświadczona artystka udzielała mu cennych rad, aby jak najlepiej wypadł na scenie. Plotki o ich romansie rozgorzały w 2021 roku, kiedy media obiegło ich zdjęcie zrobione podczas wspólnego wypadu w Tatry, ale temat szybko ucichł. Kiedy obydwoje pojawili się na planie nowego show TVP2, znowu zaczęto o tym mówić. Brzozowski w rozmowie z "Faktem" powiedział więcej o łączącej ich relacji. Wokalista wyraźnie odciął się od plotek na temat ich romansu i przyznał, że go rozbawiają.

Edyta jest jedyną kobietą, która podała mi rękę, gdy jadąc na Eurowizję, spotkałem się z falą hejtu. Postawiła cały swój muzyczny autorytet na szali i była ze mną, wspierała mnie, udzieliła rad. Bardzo mi pomogła. Znamy się od lat, ale zbliżyliśmy się podczas nagrań do "Jaka to melodia?". Pojawiło się między nami coś bardzo przyjaznego. Gdy czytam o naszych romansach, zawsze się uśmiecham - podkreślił Brzozowski.

Edyta Górniak, Rafał Brzozowski fot. kapif.pl

Edyta Górniak o relacji z Rafałem Brzozowskim. "Jest uroczym człowiekiem i mężczyzną"