Sergiusz Żymełka zyskał sympatię widzów dzięki roli rezolutnego Filipa w serialu "Rodzina Zastępcza". Kultowy serial z Gabrielą Kownacką i Piotrem Fronczewskim w rolach głównych przez dziesięć lat emisji gromadził przed telewizorami miliony Polaków. To właśnie z tej produkcji znamy między innymi Monikę Mrozowską i Aleksandrę Szwed, które do dziś prężnie działają w show-biznesie. Pomimo otwartych drzwi do kariery, Sergiusz Żymełka nie zdecydował się na przyszłość związaną z aktorstwem i nagle zniknął z branży. Jak teraz wygląda?

Zobacz wideo Monika Mrozowska ma teorię na temat swojej roli w "Rodzinie zastępczej"

Jak dziś wygląda Filip z "Rodziny zastępczej"? Z zarostem ciężko go poznać

Nowe zdjęcie Żymełki opublikowała Monika Mrozowska - jego serialowa siostra Majka. "Spotkałam mojego brata Fifka... W damskiej toalecie..." - napisała z humorem aktorka. Na zdjęciu widzimy serialowe rodzeństwo, które pozuje do lustra. Internauci w komentarzach przyznają, że z trudem rozpoznają aktora. "O matko, musiałam się dobrze przyjrzeć, żeby rozpoznać tego małego Fifiego...", "'Rodzina Zastępcza: Reunion' to coś, czego potrzebuje ten umęczony naród!", "Fifi. Troszku wyrósł braciszek" - czytamy pod wpisem.

Obsada serialu 'Rodzina zastępcza' KAPiF

Filip z "Rodziny zastępczej" wciąż romansuje z show-biznesem. Zagrał niedawno w filmie Patryka Vegi

Sergiusz Żymełka zagrał w "Rodzinie zastępczej" przedsiębiorczego Filipa z niepokornym charakterem i niezliczoną liczbą pomysłów, które kończyły się spektakularnymi katastrofami. Swoją przygodę z serialem Polsatu zaczął w wieku siedmiu lat i przez dziesięć lat emisji dorastał wraz ze swoimi widzami. Sergiusz w kolejnych latach sprawdził się także w dubbingu. To właśnie on podkładał głos pod Draco Malfoy'a w pierwszej części filmów o Harrym Potterze. Pomimo ogromnej popularności zrezygnował z aktorstwa i skupił się na studiach, wybierając kierunek psychologii w biznesie. Po latach nieobecności niespodziewanie wrócił do mediów w dość zaskakującej roli. W 2019 roku pojawił się w filmie Patryka Vegi, "Kobiety mafii 2", odgrywając rolę sprzedawcę kokainy. Chcielibyście zobaczyć go jeszcze raz w roli Filipa z "Rodziny zastępczej"?

Tak zmieniły się gwiazdy 'Rodziny zastępczej' Fot. Screen/ Ipla/ Instagram/ sergiuszzymelka