Edyta Herbuś w zaskakującej fryzurze. Blond i ostre cięcie? Fani myślą, że to żart

Edyta Herbuś to polska tancerka, aktorka i osobowość telewizyjna. Najczęściej widzimy ją na antenie TVP, wskutek czego zdobyła dużą rozpoznawalność. Na Instagramie śledzi ją ponad 270 tys. obserwatorów, którym chętnie pokazuje kulisy życia zawodowego i prywatnego. Co ostatnio mogliśmy zobaczyć na jej profilu? Zdjęcie, które wywołało ogromne poruszenie - metamorfozę włosów.

Edyta Herbuś w nowej odsłonie. Pasuje jej ostre cięcie?

"Zmiany są super, prawda. Co sądzicie?" - napisała tancerka w poście. Pokazała się w blond, krótkich włosach, czego wcześniej nie widzieliśmy. Do tej pory Herbuś kojarzona była z długimi i brązowymi pasmami. "Ciekawa, oryginalna, wyróżniająca się i bardzo odmładzająca fryzura", "Zmiany są super", - piszą zachwyceni fani. Inni internauci nie są jednak przekonani do metamorfozy tancerki. "Edytko zdecydowanie długie, ciemne", "Mam nadzieje Edytko, że to żarcik" - czytamy w komentarzach. Warto zaznaczyć, że Herbuś w przeszłości pokazywała się fanom w perukach.

Edyta Herbuś działa na wielu polach. Do dziś jednak boryka się z długami

Tancerka ma trudne doświadczenia związane ze współpracą z dawną menadżerką, Małgorzatą Herde. - Mnie się wydawało, że znalazłam super agentkę, która jest dla mnie tarczą. Później się okazało, że ta tarcza była tak solidna, że nie docierało do mnie bardzo dużo informacji, które dotrzeć powinny - wyznała po latach Herbuś w rozmowie z Żurnalistą. Tancerka miała na głowie komorników. - Najbardziej pamiętam moment, kiedy dotarło do mnie, że moja agentka, którą traktowałam jak przyjaciółkę, tak strasznie mnie oszukiwała przez kilka lat. Jak dostałam telefon, który był niezaprzeczalnym dowodem, zwymiotowałam. Zrzygałam się przed siebie, usiadłam i zaczęłam płakać. To był szok. (...) Ja już sobie to wszystko poukładałam i mam w sobie balans. Wiem, dlaczego to się wydarzyło, wiem, co zaniedbałam - dodała Herbuś w wywiadzie. Wspomniała, że z długami boryka się po dziś dzień. Więcej o skandalu przeczytacie tutaj. Po zdjęcia Edyty Herbuś zapraszamy do galerii.

