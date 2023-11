Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zakończyli swoją relację w nieciekawej atmosferze. Tancerz miał dowiedzieć się o zdradzie ukochanej dzięki wynajęciu prywatnych detektywów. Aktorka po rozstaniu związała się z Maciejem Kurzajewskim. Ich związek często jest obiektem ataków byłej żony prezentera, Pauliny Smaszcz. Dawne małżeństwo nierzadko wypowiada się na swój temat w przestrzeni medialnej. Cicho nie siedzą również bliscy Cichopek i Hakiela. Czy aby na pewno? Jakiś czas temu doszło do zastanawiającej sytuacji.

Katarzyna Cichopek odpowiedziała na ostatni wywiad Marcina Hakiela. Nietypowe wypowiedzi. Czy coś jest na rzeczy?

Osoby z otoczenia sławnych gwiazd często wypowiadają się na ich temat. Z reguły chcą jednak pozostać anonimowi, aby nie narazić się na bolesne konsekwencje. Jakiś czas temu Świat Gwiazd udostępnił wypowiedź rzekomej znajomej Katarzyny Cichopek, z którą miała pracować na planie "M jak miłość". "Nie ma co ukrywać, że gdyby nie Kasia, Marcina w ogóle nie byłoby w show-biznesie, bo po wygranej z Katarzyną Skrzynecką nie był zbyt znany, choć parę osób przypisywało im romans. To dzięki Kasi - gwieździe hitowego wtedy serialu "M jak miłość", który oglądało osiem milionów, stał się znany" - miała powiedzieć tajemnicza osoba. To jednak nie wszystko. Domniemana koleżanka widocznie zapomniała, że Hakiel nie wygrał, a zajął czwarte miejsce w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Pomimo tego, kontynuowała wypowiedź. Warto podkreślić, że tancerz już kilka razy twierdził, że ową "informatorką" jest sama Cichopek, która ukrywa swoją tożsamość w anonimowych wywiadach. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Sukces z Cichopek otworzył mu drzwi do kariery medialnej. Nagle stał się jej menadżerem, uczynił Kasię niedostępną dla mediów. Założył własne Akademie Tańca i prosił Kasię o wsparcie przy promocji swoich szkół. Razem wydawali też książki i audiobooki taneczne, które wtedy były hitem - mówiła rzekoma informatorka Świata Gwiazd.

Katarzyna Cichopek odpowiada na posty Hakiela w mediach społecznościowych?

To jednak nie wszystko. Domniemana informatorka Świata Gwiazd wypowiedziała się również na temat materiałów, jakie Hakiel wrzuca do sieci. Tancerz nierzadko publikuje wideo z różnymi układami na swój profil na Instagramie. Co na to Katarzyna Cichopek? Ostatnio sama wstawiła, jak tańczy. "Inteligentna riposta. Brawa dla Kasi. Każdego denerwowałyby wyskakujące wciąż w sieci filmy z byłym i jego partnerkami. A ona mimo to nigdy nie powiedziała na jego temat złego słowa na planie" - miała ocenić informatorka. Co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Hakiel podsumował wspólne inwestycje z Cichopek. Nie wszystkie były korzystne