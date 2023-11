Katarzyna Pawlak zagrała w takich produkcjach jak "Ptaki, ptakom", "Romans z nieznajomym", "Siedem stron świata" oraz "Inna". Spełniała się ponadto jako dziennikarka radiowa w Radiu Łódź, gdzie prowadziła wieczorne i poranne programy. Karierę przerwała jej choroba, a mianowicie stwardnienie rozsiane. Szerzej opowiedziała o tej ciężkiej przypadłości na antenie TVN w programie "Uwaga!". Wieści dotyczące odejścia Pawlak zostały przekazane przez portal Film Polski. Ostatnie lata życia aktorki nie należały do najprzyjemniejszych, co podaje Gazeta Wyborcza.

Katarzyna Pawlak przegrała ze stwardnieniem rozsianym. Przed śmiercią niewiele ważyła

Aktorka i dziennikarka została pochowana na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" w Łodzi, z której pochodziła. Kiedy była jeszcze nastolatką, wróżono jej wielką karierę. Mało kto przypuszczał, że jej plany pokrzyżuje nieuleczalna choroba. Przy początkowym stadium Pawlak musiała przerwać naukę w szkole aktorskiej, ale udało jej się finalnie ukończyć ją z wyróżnieniem. Z aktorstwa przeszła jednak do dziennikarstwa. W 1999 roku urodziła córkę, ale niestety później zdrowie Pawlak uległo pogorszeniu. Zaczęła poruszać się na wózku inwalidzkim. Ponadto zakończyła związek małżeński, co również odbiło się na jej zdrowiu psychicznym.

W ostatnich latach życia była bardzo słaba. Pomagały jej w codziennym funkcjonowaniu jej mama oraz córka. - Samodzielnie może unieść do ust małą butelkę z sokiem, który popija. Trzeba ją karmić, a i to nie jest łatwe, bo w ogóle nie ma apetytu - wyznała Halina Pawlak, co zacytowała Gazeta Wyborcza. - Waży mniej niż 30 kilo, jest bardzo osłabiona. Mówi z trudem cichym głosem, krótkimi zdaniami. Nie ma nawet siły, by wytrzymać przeniesienie na wózek. Ostatnie lata spędziła głównie w łóżku. Prawie nikt jej nie odwiedza, nie może czytać, bo ledwo widzi - dodała w dawnej rozmowie matka aktorki.



Omawiany fragment wywiadu powstał w redakcji Gazety Wyborczej. Więcej na wyborcza.pl.

Kolega ze studiów miło wspomniał o Katarzynie Pawlak

Talent aktorski Pawlak został doceniony nie tylko przez reżyserów, ale i kolegów po fachu, którzy z nią studiowali. Jeden z nich, Jacek Kawalec udzielił wywiadu o aktorce dla programu "Uwaga!". - Kaśka to było żywe srebro. Kiedy okazało się, że ma problemy z poruszaniem się... dla mnie to był szok - wspomniał aktor w materiale emitowanym w TVN. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.

