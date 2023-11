Dorota Kobiela-Welchman stoi za reżyserią takich produkcji jak "Twój Vincent", "Mały listonosz", a także "Chłopi". Premiera ostatniego projektu reżyserki odbyła się 13 października 2023 roku. W filmie zagrały takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska, Julia Wieniawa czy Mirosław Baka. Reżyserka nie mogła jednak zająć się wszystkimi obowiązkami dotyczącymi promocji "Chłopów", ponieważ trafiła pod opiekę specjalistów.

Dorota Kobiela-Welchman wyszła ze szpitala. Co się stało?

Reżyserka polskiego kandydata do Oscara miała poważne problemy ze zdrowiem. Znalazła się w szpitalu, co opisała w poście na Instagramie. "Po dwóch operacjach i dziewięciu dniach w szpitalu jestem przeszczęśliwa, że nareszcie jestem w domu z Hugh i resztą rodziny. Bardzo dziękuję panu chirurgowi, który mnie operował! I wszystkim, którzy mnie odwiedzili i wspierali i wysyłali życzenia! Ogromnie wam dziękuję!" - oznajmiła radośnie na Instagramie. Na zdjęciach widzimy ją uśmiechniętą w otoczeniu męża i lekarza. Pod postem nie brakuje ciepłych komentarzy. Głos zabrała sama Małgorzata Kożuchowska. "Dorota! Trzymaj się dzielnie i wracaj szybko do pełnej formy! Z całego serca wysyłam dużo pozytywnej energii" - napisała gwiazda pod zdjęciem Kobieli-Welchman. Zdjęcia reżyserki znajdziecie w galerii na górze strony.

Kożuchowska na premierze "Chłopów" poruszyła kwestię szpil od kobiet

Aktorka zagrała w filmie Organiścinę. Podczas premiery produkcji chętnie pozowała na ściance i udzielała wywiadów. W rozmowie z Bartoszem Pańczykiem postanowiła otworzyć się na temat krytyki, z jaką spotkała się ze strony kobiet. - Miałam też takie doświadczenia, w których czułam, że to właśnie od kobiet dostałam najwięcej krytyki, uszczypliwości czy wbijania szpil, w momentach, w których uważam, że nie zasłużyłam na to, i że raczej oczekiwałabym z ich strony wsparcia, a nie takich zachowań - wyznała gwiazda. - Jeżeli doświadczyłam jakiegoś bólu od kogoś, to raczej od kobiet niż od mężczyzn - dodała na koniec. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

