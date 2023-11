Hubert Urbański prowadził pięć pierwszych edycji "Tańca z Gwiazdami". Show był wówczas emitowany w TVN, a u boku prowadzącego występowała w roli prowadzącej Magda Mołek oraz Katarzyna Skrzynecka. Prowadzący postanowił wrócić do tej przygody zawodowej i nawiązał do programu na swoim Instagramie.

Hubert Urbański prowadził "Taniec z Gwiazdami". Wyglądał jak Hołownia?

Taneczny show z TVN trafił do Polsatu, gdzie aktualnie jest przerwa w nadawaniu programu. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. W roli prowadzących widzieliśmy ostatnio trójkę znanych prezenterów: Izabelę Janachowską, Krzysztofa Ibisza oraz Paulinę Sykut-Jeżynę. Wierni widzowie formatu pamiętają z pewnością początki "Tańca z Gwiazdami", kiedy to można było zobaczyć duet Urbański i Skrzynecka. Gospodarz "Milionerów" odniósł się do zdjęcia z tanecznego programu z 2005 roku i wspomniał o Szymonie Hołowni, który latami był znany z prowadzenia "Mam talent!".

Młody Hołownia? - zapytał humorystycznie Urbański.

Hubert Urbański miał prowadzić "Dzień dobry TVN"?

W mediach do niedawna było wiele spekulacji dot. nowego angażu prezentera. Mówiono, że Urbański ma zająć się prowadzeniem śniadaniówki. Pracownik TVN w rozmowie ze Światem Gwiazd poruszył ten wątek. - Hubert Urbański zrezygnował z prowadzenia "Dzień dobry TVN", i to tuż przed startem programu. Miał prowadzić poranne pasmo razem z Dagmarą Kaczmarek–Szałkow z TVN24. I nagle zrezygnował - oznajmił. - Uznał, że program na żywo jest jednak nie dla niego, chyba obawiał się, że sobie nie poradzi (...) Teraz TVN ma ogromny problem, szefowa Lidia Kazen jest mocno zawiedziona, przecież informacja o tym, że Hubert będzie prowadzącym „Dzień Dobry TVN" już się przedostała do mediów - dodał ponadto. Stacja znalazła się wówczas w niekomfortowej sytuacji. - Urbański postawił stację w trudnej sytuacji, pojawiły się wręcz plotki, że w tej sytuacji straci „Milionerów". Ale aż takiej afery nie będzie. Hubert jest twarzą tego programu, ludzie są do niego przyzwyczajeni, więc zostanie. Ale nie wiadomo, co teraz z „Dzień dobry TVN" i Dagmarą. Z Hubertem byli przecież już po próbach kamerowych - wyjaśnił informator. Po zdjęcia Urbańskiego zapraszamy do galerii.

