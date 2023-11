Agata Duda w roli pierwszej damy daje się zapamiętać głównie jako ta, która rzadko zabiera głos publicznie w ważnych społecznie tematach. Żona prezydenta RP w przestrzeni medialnej najczęściej pojawia się w kontekście stylizacji i uczesania. O ile Jolanta Kwaśniewska budziła raczej powszechny zachwyt i nazywana była ikoną stylu, o tyle oceny modowych wyborów Agaty Dudy są raczej skrajnie. Jedni chwalą ją za konsekwencję i trzymanie się protokołu, inni zarzucają nudę. Ostatnio jednak prezydentowa wyraźnie zaczęła eksperymentować. Zwłaszcza w kontekście uczesania. O opinię poprosiliśmy eksperta.

Agata Duda nie zachwyciła stylizacją. "Długość nogawek jest nie do przyjęcia"

Na oficjalnym profilu pierwszej damy na Instagramie pojawiły się zdjęcia z jej wizyty w Komorowie. Agata Duda wzięła tam udział w obchodach 125-lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego. Na prezydentowej wrażenie zrobiła duża ilość absolwentów, którzy przybyli na uroczystość. My wzięliśmy pod lupę stylizację i uczesanie Agaty Dudy. W tej kwestii wypowiedział się Michał Musiał, stylista fryzur i redaktor modowy. W jego opinii żona Andrzeja Dudy nie wystrzegła się modowej wpadki. Poszło głównie o długość nogawek, ale to nie wszystko.

Agata Duda po raz kolejny zaliczyła modową wpadkę. Zdaje się, że pierwsza dama zatrzymała się na początku lat 2000. To właśnie wtedy nosiło się mocno taliowane marynarki i spodnie przypominające kłody. Długość nogawek jest nie do przyjęcia. Powinny być albo przed kostkę, albo dotykające ziemi. I do tego ta broszka. Ma się jak przysłowiowy kwiatek do kożucha - powiedział Plotkowi Michał Musiał.

Fryzura Agaty Dudy? Za dużo lakieru. Jest jednak też plus

Okazuje się, że nie można też pochwalić fryzury prezydentowej, która od jakiegoś czasu wyraźnie zaczęła z nią eksperymentować. Nie było by w tym nic złego. Zdaniem Michała Musiała jednak zdecydowanie za dużo było tu lakieru. "Patrząc na Agatę Dudę, trudno nie wspomnieć o włosach - zostały zlakierowane tak mocno, że nie ruszy ich nawet tornado. We fryzurze brakuje powietrza i naturalności. Jedyną rzeczą, która jest na plus okazał się kolor. Nieoczywisty odcień śliwki świetnie pasuje do urody pierwszej damy" - dodał Michał Musiał.

Agata Duda i Andrzej Duda Agata Duda i Andrzej Duda; Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl