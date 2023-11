Marcin Hakiel zakończył związek z Katarzyną Cichopek w dość napiętej atmosferze. Towarzyszył temu szum medialny. Aktorka związała się z Maciejem Kurzajewskim, co nie obyło się bez komentarza jego byłej żony, Pauliny Smaszcz. Tancerz z kolei coraz śmielej mówi o dawnym związku. Ostatnio wypowiedział się na temat planów świątecznych. Spotka się z byłą żoną przy jednym stole?

Marcin Hakiel wie już, jak spędzi święta. Dogadali się z Cichopek

Z mediów możemy wywnioskować, że byli partnerzy dbają o kontakt z potomstwem. Zabierają dzieci na wycieczki i starają się, aby pielęgnować więź z 14-letnim Adamem i 9-letnią Heleną. Rozstanie rodziców z pewnością nie było łatwe dla tej dwójki, ale Hakielowi i Cichopek udało się wypracować sprawny system opieki nad ukochanym potomstwem. - Lubimy spędzać razem czas, lubimy w weekendy gdzieś wyjechać. Wydaje mi się, że jestem normalnym ojcem. Zajmuję się dziećmi w tym czasie, kiedy one są ze mną. Mnie najbardziej cieszy to, że one z chęcią do mnie przychodzą. To jest dla mnie największy sukces - wyznał Hakiel w rozmowie z z portalem dziennik.pl. Jak natomiast będą wyglądały w jego rodzinie tegoroczne święta?

Mamy ustaloną opiekę rodzicielską i w tym roku pierwszą część świąt dzieci są z mamą, a później ja je przejmuję - odpowiedział tancerz.

Marcin Hakiel ma nową ukochaną. Jak dogaduje się z jego dziećmi?

Nowa partnerka tancerza wzbudziła ogromne zainteresowanie w mediach. Wielu ciekawi, jakie relacje ma z potomstwem Hakiela. - Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować. Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży - wyjaśnił tancerz w rozmowie z Pudelkiem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

