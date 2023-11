Bartosz Obuchowicz urodził się w Warszawie, już od dziecka interesował się szeroko rozumianą sztuką. Zapisał się do zespołu pieśni i tańca, z którym zadebiutował w telewizji. Stąd była już prosta droga do aktorstwa, z którym ostatecznie związał się na stałe. Widzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim z roli Tomka, syna doktora Burskiego (Artur Żmijewski) w "Na dobre i na złe". Występował także w wielu innych produkcjach, zarówno tych na małym, jak i dużym ekranie. Od jakiegoś czasu unikał jednak ścianek i innych branżowych wydarzeń. Ostatnio zrobił wyjątek.

Bartosz Obuchowicz walczył z uzależnieniem. Uratowała go żona

Aktor po występie w "Na dobre i na złe" mógł cieszyć się ogromną popularnością. Miał też grono wiernych fanek. W pewnym momencie w jego życiu na stałe zagościł alkohol i narkotyki. Jednak zanim Obuchowicz znalazł się na równi pochyłej, ktoś wyjątkowy stanął na jego drodze. Poznał Katarzynę Sobczyńską, która zainspirowała go do zmiany.

Prawdopodobnie moje życie potoczyłoby się tak, że ja bym skończył źle. Albo bym już nie żył, albo bym był w rynsztoku - wyznał w "Dzień dobry TVN".

W rozmowie z redaktorami śniadaniówki zdradził też, jak poznał przyszłą żonę. - Sport mnie połączył z Kasią, czyli wyścigi samochodowe. Ja się ścigałem w rallycrossie, trwało to ponad pięć lat. Po dwóch latach mojego ścigania wpadłem w odwiedziny do mojego kumpla, z którym się ścigałem i tam siedziała taka śliczna dziewczyna. Troszeczkę, że tak powiem, się zakręciłem obok niej - opowiedział.

Bartosz Obuchowicz pokazał się z córką na premierze. Bardzo się zmienił?

Bartosz Obuchowicz z żoną doczekali się trzech córek: Marianny, Marceliny i Michaliny. Najstarsza z nich poszła w ślady ojca i jej głos usłyszeć można w kilku bajkach, między innymi w serialu "Fancy Nancy Clancy", jako Bree James. Jest również utalentowana muzycznie, a jej ukochanym instrumentem jest saksofon. Drugie dziecko małżeństwa jest za to zainteresowane sportem, a szczególnie jazdą na deskorolce. Chociaż aktor raczej unika blasku fleszy, to zdarza mu się pojawić na ściance. Ostatnio wziął udział w premierze filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Towarzyszyła mu także najstarsza córka. Oboje zdecydowali się na niezobowiązujące stroje. Obuchowicz założył kurtkę w stylu wojskowym i ciemne bojówki. Natomiast towarzysząca mu nastolatka postawiła na luźny szary sweter i czarne spodnie z szerokimi nogawkami.

W ostatnich latach Bartosz Obuchowicz nie zwalniał tempa. Chociaż nie pojawia się już tak często w serialach, to nie zrezygnował z aktorstwa. Częściej można go za to oglądać w filmach, niekoniecznie tych z głośnymi, mocno rozreklamowanymi tytułami. Niedawno wystąpił w "Gorzko, gorzko!", a rok wcześniej w "Zołzie". Poza tym gwiazda poświęca się innym swoim pasjom: kitesurfingowi i wyścigom samochodowym. W tej pierwszej dyscyplinie udało mu się nawet wziąć udział w Mistrzostwach Polski.

