Daniel Olbrychski miał dość burzliwe życie prywatne. Do tej pory mówi się m.in. o jego związku z Marylą Rodowicz. Aktor doczekał się trojga dzieci - Rafała z pierwszą żoną, który poszedł w ślady ojca, córki Weroniki z drugą żoną oraz najmłodszego syna, Viktora. Jest on owocem romansu Olbrychskiego z niemiecką aktorką Barbarą Sukową. Viktor Longo podobnie jak ojciec jest artystą, ale zajmuje się muzyką.

Daniel Olbrychski nie zawsze miał kontakt z najmłodszym synem

Daniel Olbrychski w romans z Barbarą Suwakową wdał się na planie produkcji "Róża Luksemburg". W 1988 roku urodził się ich syn Viktor. Aktorka zaczęła układać sobie jednak życie w USA. Tam grała w filmach i wyszła za mąż za Roberta Longo. Daniel Olbrychski przez długi czas nie miał kontaktu z synem. W 2008 roku Viktor odwiedził jednak Polskę i spotkał się z ojcem. Zostali wówczas sfotografowani na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

Wzruszające, że poznaliśmy się po tylu latach, bo wcześniej mieliśmy utrudniony kontakt. Cieszę się, że to zdarzyło się właśnie w Kazimierzu, podczas filmowego festiwalu. To okazja, żeby Viktor zobaczył filmy z moim udziałem i posmakował naszej kultury oraz niepowtarzalnego klimatu miasta - mówił Daniel Olbrychski w rozmowie z "Faktem".

W kwietniu 2023 roku "Życie na gorąco" donosiło, że miało dojść do kolejnego spotkania z synem. "Przyjeżdża do mnie za miesiąc. Chcę mi przedstawić narzeczoną. On jest pół Niemcem pół Polakiem, ale świetnie wie, kto jest jego ojcem" - cytował aktora tabloid.

Czym zajmuje się syn Daniela Olbrychskiego, Viktor Longo?

Okazuje się, że Viktor Longo również ma artystyczną duszę. Wcześniej zajmował się modelingiem, a teraz skupia się przede wszystkim na muzyce. Obecnie ma 35 lat. Na YouTubie można znaleźć jego piosenki. "Mieszanka chłodnego, ulicznego popu z domieszką mrocznego i ziemskiego folk rocka" - tak opisuje swoją muzykę syn Daniela Olbrychskiego. Viktor Longo jest aktywny w mediach społecznościowych. Po więcej jego zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

