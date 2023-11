Aleksandra Żebrowska odpowiada na zarzuty. "Dzisiaj umyłam trzy tyłki"

Aleksandra Żebrowska bez wątpienia zalicza się do tego grona w show-biznesie, które słynie z promowania naturalności. Celebrytka pokazuje rzeczywistości taką, jaka jest. Na jej profilu próżno szukać zdjęć z sesji fotograficznych czy starannie przygotowanych stylizacji. Za to o wiele częściej można spotkać relacje z codziennych obowiązków czy luźne podejście do życia. Jakiś czas temu Joanna Koroniewska usłyszała od jednego z internautów ostry przytyk. Zarzucono jej, że jest zaniedbana, podobnie jak Aleksandra Żebrowska i Zofia Zborowska. Aktorka brawurowo zgasiła internautę. "Naprawdę, przysięgam, my się myjemy, i to często" - skwitowała. Do zaistniałej sytuacji właśnie odniosła się żona Michała Żebrowskiego.

Aleksandra Żebrowska odpowiada na zarzuty. Zapewnia, że się myje

Wygląda na to, że Aleksandra Żebrowska poczuła się wywołana do tablicy. Na jej reakcję nie trzeba było długo czekać. Na profilu w mediach społecznościowych wymownie skomentowała sprawę. Tym samym raz na zawsze rozwiała wszelkie spekulacje oraz uspokoiła zatroskanych internautów, że regularnie dba o higienę nie tylko swoją, ale i dzieci. "[Myję się] często i gęsto. Melduję, że dzisiaj umyłam nie jeden, a trzy tyłki. I to po kilka razy każdy" - napisała w jednej relacji. "Z głupimi minami nie dyskutuję" - dodała w kolejnej. Oprócz tego załączyła również specjalny post, w którym nawiązała do koleżanek. Na opublikowanej fotografii pozuje w łazience z turbanem na głowie. Zdjęcia z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Aleksandra Żebrowska sama obcięła sobie grzywkę. Przestrzegła innych

Niedawno Aleksandra Żebrowska postanowiła nieco upodobnić się do słynnej aktorki Jane Birkin, znanej m.in. z filmu "Śmierć na Nilu". Zamiast czekać na wizytę u fryzjera, postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i sama dorwała się do nożyczek. Chciała obciąć sobie grzywkę. Jak wymyśliła, tak zrobiła. Niestety, efekt końcowy nie był dla niej zbyt zadowalający. Własnymi poczynaniami pochwaliła się na Instagramie. Na opublikowanym zdjęciu ma nietęgą minę. W ten sposób chciała przestrzec internautów, by nie powielali tego typu manewrów na własną rękę. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

