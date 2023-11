Aneta Zając w ciemnych włosach. Jest też grzywka. "Zdecydowanie lepiej"

Aneta Zając w ostatnim czasie sporo schudła. Aktorka znana z serialu "Pierwsza miłość" zrzuciła aż dziesięć kilogramów. Przez lata zmagała się z wahaniami wagi, bo cierpi na powszechną chorobę autoimmunologiczną - Hashimoto. Dzięki diagnozie, wdrożeniu odpowiedniej diety i aktywności fizycznej osiągnęła imponujące efekty. To nie koniec zmian, aktorka znów zaskoczyła i właśnie została brunetką.

Aneta Zając jako brunetka. Aktorka zmieniła się do roli. "Zdecydowanie lepiej w tym kolorze"

Aneta Zając miała dotychczas krótkie blond włosy, ale właśnie pokazała się w zupełnie odmienionej wersji. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w krótkich ciemnych włosach z grzywką i od razu wywołała poruszenie wśród swoich obserwatorów. Fani serialu "Pierwsza miłość" podejrzewają, że to stylizacja do roli Dominiki. Zając od lat wciela się w produkcji Polsatu w rolę Marysi, ale od jakiegoś czasu występuje też podwójnej roli i gra również jej złowieszczą siostrę. W opisie zdjęcia aktorka umieściła także klaps filmowy, więc wygląda na to, że tym razem na jej głowie można podziwiać perukę. Jak wam się podoba w takiej charakteryzacji? Fani są zachwyceni. Może to zainspiruje Zając do większych zmian. "Ślicznie pani wygląda. Czyżby nowa fryzura Dominiki w "Pierwszej miłości?", "Zdecydowanie lepiej w tym kolorze", "Czyżby Dominika i jej nowa fryzura?" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie Anety Zając z ciemnymi włosami znajdziecie na dole strony.

