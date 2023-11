Jan Kliment przez wiele edycji trenował uczestników "Tańca z Gwiazdami", podobnie jak jego żona Lenka. W programie odniósł spory sukces, bo w trzech edycjach z rzędu, w parze z Natalią Szreoder, Beatą Tadlą oraz Joanną Mazur, udało mu się wygrać. Później Jan Kliment został jurorem programu "Mam talent!" i oceniał uczestników przez dwa sezony. W show nastąpiły jednak spore zmiany. W 15. edycji nie zobaczymy już tancerza w jury. Zasiądą w nim Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, który wcześniej był prowadzącym. Świat Gwiazd postanowił zapytać Klimentów o to, co myślą o zatrudnieniu do takiej roli młodej aktorki i wokalistki. Zareagowali dość wymownie.

Usłyszał pytanie o Julię Wieniawę. Wymowna reakcja Jana Klimenta

Jan Kliment nie ma żalu do produkcji "Mam talent!". W rozmowie ze Światem Gwiazd powiedział, że ma wiele zajęć, a telewizja była tylko dodatkiem. - Ja byłem tam taką świeżynką. Na co dzień robię inne rzeczy, sędziuję zawodowo. Ćwiczę pary czy to do ślubu, czy teraz szykujemy pierwszy obóz. Telewizja jest fajna, ale to zawsze było chwilowo. (...) To, że oni zmienili decyzję po dwóch latach, to nie szkodzi, niech próbują. Może zadzwonią: "Janek jednak wracaj!" - zażartował. Wywiadu Kliment udzielał wspólnie z żoną. Kiedy padło pytanie o to, co myśli o wyborze Julii Wieniawy na jurorkę, wspólnie stwierdzili, że to czas zakończyć rozmowę.

Nie będziemy się chyba na to wypowiadać, to nam nie wypada. Jesteśmy tu z innego powodu, a nie komentować "Mam talent!" - odpowiedziała krótko Lenka, której wtórował mąż.

Jan Kliment i Lenka Klimentova na Gali II edycji Kampanii Badaj się regularnie fot. KAPIF

Julia Wieniawa jurorką "Mam talent!". Widzowie podzieleni

Julia Wieniawa nie kryła podekscytowania nową rolą. "Obiecuję, że stanę na wysokości zadania i postaram się mądrze podejmować decyzje wraz ze wspaniałymi Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem" - zapewniała na Instagramie. Wielu widzów programu trzyma za nią kciuki. "Bardzo się cieszę na tę wiadomość! Brakowało nowej energii", "Czad! Powiew świeżości i zmiany są czasem potrzebne! Jestem ciekawa, jak to będzie teraz wyglądało i życzę powodzenia" - pisali. Znaleźli się jednak tacy, którzy uważają, że młoda gwiazda ma jeszcze za mało doświadczenia, aby oceniać uczestników show.

Julia Wieniawa na koncercie Patricii Kazadi fot. KAPIF