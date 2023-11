Weronika Sowa i Karol Wiśniewski są parą influencerów, którzy aktywnie działają w sieci i co rusz raczą fanów nowymi treściami. W czerwcu narzeczeni powitali na świecie córkę, Maję. Choć od narodzin dziewczynki minęło zaledwie kilka miesięcy, to para ani myśli zwalniać tempa i dalej prowadzi aktywną działalność. Wersow przyzwyczaiła swoich fanów do nienagannego wyglądu. Zazwyczaj pokazuje się im w stylizacjach z górnej półki, ułożonej fryzurze i starannie wykonanym makijażu. Tym razem postanowiła jednak zrobić mały wyjątek od tej reguły. Celebrytka opublikowała zdjęcie, na którym nie ma ani grama makijażu na twarzy. W takim stanie jest jej cera.

Zobacz wideo Wersow znowu powiększyła usta. Opowiedziała o przygodzie z medycyną estetyczną

Wersow pokazała się bez makijażu. Taką ma cerę

Wersow prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad trzy i pół miliona obserwujących. Influencerka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i często raczy ich nowinkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio dodała kilka nowych zdjęć, na których zaskoczyła wyglądem. Tym razem celebrytka zapozowała na tle łóżka. Była w piżamie, a na jej twarzy próżno doszukiwać się makijażu. "No make-up era" - napisała pod postem. Trzeba przyznać, że jej cera jest w bardzo dobrej kondycji. Dobrze się przypatrzcie Wersow w takim wydaniu to prawdziwa rzadkość. Więcej zdjęć influencerki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Wersow dodała zdjęcie w naturalnej wersji. Internauci oniemieli z zachwytu

Opublikowany post nie obył się bez echa w sieci. Internauci niemalże od razu sięgnęli po telefony i ruszyli do komentowania. Większość z nich aż przecierała oczy ze zdziwienia. Mimo to nie mogli powstrzymać się od miłych słów. Zarzucili celebrytkę toną komplementów. Ich zdaniem w takiej wersji prezentuje się fenomenalnie. "Warto to docenić, bo nie każdy jest w stanie pokazać się bez makijażu! Przepięknie wyglądasz. Zdjęcie rzęs zdecydowanie na plus" - napisała jedna z internautek. "Werka, w końcu naturalnie. Na to czekałam!" - dodała kolejna. "Piękna cera" - stwierdziła następna. "Jak nastolatka!" - podsumowała kolejna. A wam jak się podoba Wersow w naturalnej odsłonie?

