Julia Wieniawa ani na chwilę nie zwalnia tempa. Celebrytka to prawdziwa kobieta-orkiestra. Prowadzi własny biznes, działa jako influencerka, tworzy muzykę, a także grywa w filmach i serialach. Młoda aktorka wystąpiła między innymi w filmie "Chłopi", który jest polskim kandydatem do Oscara. Nic więc dziwnego, że zapracowana gwiazda zapragnęła odpocząć. W tym celu Wieniawa wybrała się do Indonezji. Na jednym z wakacyjnych kadrów, którymi podzieliła się na Instagramie, możemy zobaczyć nowy tatuaż aktorki. Ozdoba pojawiła się w nietypowym miejscu.

Julia Wieniawa ma nowy tatuaż. Postawiła na wymowny symbol w intymnym miejscu

Julia Wieniawa wypoczywa obecnie w Indonezji. Aktorka skrupulatnie relacjonuje wakacje na Instagramie. Celebrytka dzieli się zdjęciami egzotycznych krajobrazów, lokalnych przysmaków oraz rozrywek, z których korzysta na miejscu. Jeden kadr zwraca jednak szczególną uwagę. Widoczny jest na nim nowy tatuaż aktorki. Gwiazda zdecydowała się ozdobić okolice bikini symbolem papryczki chilli. Wzór jest subtelny, ale jednocześnie bardzo wymowny. Zdjęcie nowego tatuażu Julii Wieniawy możecie zobaczyć w naszej galerii.

Julia Wieniawa Instagram/juliawieniawa

Julia Wieniawa gratuluje Dodzie. Jest szansa na artystyczną współpracę?

W niedawnej rozmowie z Plotkiem Julia Wieniawa w samych superlatywach wypowiadała się na temat Dody. - Zorganizowanie własnej trasy koncertowej jest bardzo trudne i czasochłonne. Potrzeba jest dużych budżetów. Wszyscy artyści wiedzą, o czym mówię. (...) Dlatego gratuluję też Dodzie takiego sprytnego połączenia się z telewizją, bo dzięki temu miała naprawdę szerokie możliwości i mogła zrobić "dream show", jak zresztą sama to nazwała. Super, na pewno ma dużą satysfakcję. Gratuluję, serio. Naprawdę wyglądało to światowo - chwaliła koleżankę z branży. Celebrytka zdradziła też, że nie miała okazji oglądać koncert Rabczewskiej na żywo. Dodała jednak, że od znajomych słyszała same pozytywne opinie. Zapytana o ewentualną współpracę z wokalistką, Wieniawa stwierdziła, że nie myślała o tym, ale niczego nie wykluczyła.

Julia Wieniawa KAPiF