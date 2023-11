Adam Gocel nie żyje. Prowadził kultowy program TVP. Wypadek zmienił jego życie

Adam Gocel był dziennikarzem, pomysłodawcą i prowadzącym programu "Piłkarska kadra czeka". W późniejszych latach zasłynął jako bioenergoterapeuta, który leczył sportowców. Wiadomość o śmierci dziennikarza potwierdziła jego córka.

Adam Gocel nie żyje. Widzowie chętnie śledzili jego program

O śmierci Adama Gocela poinformowała w mediach społecznościowych także Joanna Warecha, która była związana z TVP. "Adamie! Dziękuję za wszystko. Byłeś cudownym szefem, mistrzem, przyjacielem. Nigdy nie byłeś obojętny na los drugiego człowieka" - pisała. Adam Gocel z wykształcenia był lekarzem weterynarii. W zawodzie przepracował kilka lat, jednak później trafił do Telewizji Polskiej, gdzie zaczynał w redakcji rolnej. W 1984 roku rozpoczął emisję program "Piłkarska kadra czeka", którego dziennikarz był gospodarzem i pomysłodawcą. Adam Gocel jeździł po małych miejscowościach i wsiach, gdzie odkrywał piłkarskie talenty. We współpracy z PZPN organizowano także turnieje dla pochodzących z nich drużyn. Za program dziennikarz zdobył w 1987 roku Złoty Ekran. Po ośmiu latach zdjęto go jednak z anteny. - Mam bardzo miłe wspomnienia związane z tym programem. Pochodziłem z małej wioski. Grałem w klubie LKS Garbarz Zembrzyce. Awansowaliśmy do mistrzostw Polski organizowanych dla małych klubów ze wsi. Przez "Piłkarską kadrę czeka" wieku chłopców weszło do ekstraklasy. W tej kadrze grał między innymi Jurek Brzęczek. Ten program pokazywał młodym chłopcom z małych miejscowości, że można żyć inaczej (...) Program zdjęto z anteny, bo wieś była biedna i brzydka. Nie mogłem przecież pudrować boisk. Pokazywałem takie życie, jakie było - mówił Adam Gocel w "Pytaniu na śniadanie".

Adam Gocel nie żyje. Prowadził kultowy program TVP fot. Youtube/Nieznany Świat

Adam Gocel został bioenergoterapeutą

Adam Gocel przeżył wypadek samochodowy, po którym, jak mówił, odkrył w sobie "dar do leczenia innych". Został bioenergoterapeutą i pomagał sportowcom w leczeniu kontuzji. Z jego pomocy korzystali m.in. Sławomir Peszko czy Jacek Krzynówek. Gocel napisał książkę na temat swojej profesji "Moje trzecie życie".