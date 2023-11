Życie prywatne Marty Kaczyńskiej pełne jest zawiłości i nagłych zwrotów akcji. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich ma na koncie trzy małżeństwa. Jest też matką trójki dzieci. Najstarsza córka Kaczyńskiej jest juz pełnoletnia. Zdecydowała się na studia w Seulu.

Córka Marty Kaczyńskiej jest już pełnoletnia. Zdecydowała się na daleki wyjazd

Drugim mężem Marty Kaczyńskiej był Marcin Dubieniecki. Ślub wzięli w 2007 roku, ale ich wspólna córka Ewa przyszła na świat kilka lat wcześniej. W tym przypadku konieczne było ustalenie ojcostwa, o co Marta Kaczyńska wystąpiła do sądu w 2007 roku. Dodajmy, że wcześniej, w latach 2003-2007, prawniczka była żoną Piotra Smuniewskiego. Wiemy już, że najstarsza córka Marty Kaczyńskiej jest już pełnoletnia i zdecydowała się wyjechać z kraju. Wnuczka Lecha Kaczyńskiego zdecydowała się na wyjazd do Seulu. To w stolicy Korei Południowej uczy się na jednym z katolickich uniwersytetów. Co ciekawe, Ewa jest też fanką k-popu. Córka Marty Kaczyńskiej potrafi też stanąć w obronie mamy przed krytycznymi komentarzami. Przy okazji trzeciego ślubu Kaczyńskiej w mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że stoi to w sprzeczności z konserwatywnymi wartościami, które zawsze podkreślała prawniczka. "Niech pani się zajmie swoim życiem i jeśli pani się coś nie podoba, to proszę nie komentować" - zareagowała wówczas ostro Ewa.

Pasją młodszej córki Marty Kaczyńskiej jest jazda konna

Druga córka Marty Kaczyńskiej ma na imię Martyna. Dziewczyna wciąż uczy się w liceum. Jej pasją jest jazda konna, czym zaraziła ją mama. W jednym z wywiadów córka Lecha Kaczyńskiego przyznała, że z uwagi na to, że jej dzieci są coraz starsze, ma obecnie więcej czasu dla siebie. W rozmowie z "Vivą!" podkreśliła, że ojciec namawiał ją do pracy naukowej. Przypomnijmy, że Marta Kaczyńska to absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Gdyni. Od 2018 roku jest żoną Piotra Zielińskiego.

