14 listopada król Karol III skończył 75 lat. Brytyjczycy hucznie świętują urodziny monarchy, ale w mediach pojawiają się też analizy, które budzą niepokój. Chodzi o temat "kiełbasianych palców" króla, który powraca jak bumerang. W rozmowie z Plotkiem specjalista flebolog ujawnił, z czym może zmagać się syn Elżbiety II.

Karol III ma opuchnięte palce. To nie wróży nic dobrego. "Wachlarz schorzeń jest bardzo duży"

O przypadłość króla Karola III postanowiliśmy zapytać doktora Łukasza Palucha. To flebolog, który zajmuje się kompleksowo leczeniem niewydolności żylnej. Specjalista stwierdził, że przyczyn opuchniętych palców króla może być wiele. Nie wyklucza zapalenia stawów, czy też choroby nerek. "Przy opuchniętych palcach wachlarz schorzeń, które mogą to powodować jest bardzo duży. Opuchnięte palce są objawem większej przepuszczalności ścian naczyń i retencji wody, co może być spowodowane wieloma schorzeniami takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroby nerek, alergie, reakcje autoimmunologiczne. Opuchlizna może być też efektem ubocznym po zastosowaniu niektórych leków, przejściu gruźlicy, a także po przejściu zakażenia wirusem Covid-19. Klinicznie opisuje się objaw "puffy hands", który jest wynikiem zespołu przesiąkania włośniczek. Najważniejsze jest jednak, aby ten objaw połączyć z innymi objawami, które towarzyszą pacjentowi" - powiedział doktor Łukasz Paluch w rozmowie z Plotkiem.

Na temat "kiełbasianych palców" Karola III wypowiadali się już brytyjscy eksperci

Dodajmy, że na temat opuchniętych palców Karola III brytyjskie media piszą mniej więcej od 2012 roku. Temat wrócił przy okazji koronacji następcy Elżbiety II. "Daily Star" o ocenę zdrowia monarchy poprosił Garetha Nye, wykładowcę fizjologii na Uniwersytecie w Chester. Doktor Nye stwierdził, że taki obrzęk to częste zjawisko w przypadku osób starszych. "Obrzęk to stan, kiedy organizm zaczyna zatrzymywać płyny w kończynach, zwykle nogach i kostkach, ale także w palcach, co powoduje ich puchnięcie. To powszechny objaw, dotyka najczęściej osoby powyżej 65. roku życia, u których zdolność organizmu do kontrolowania płynów jest ograniczona" - stwierdził doktor Nye.

