Caroline Derpienski w polskim show-biznesie pojawiła się nagle i narobiła niezłego zamieszania. Celebrytka twierdzi, że robi imponującą karierę w USA. W Polsce jest znana przede wszystkim z konfliktów z innymi osobami. Zdążyła się już pokłócić z Sandrą Kubicką i wciąż toczy spór z Anetą Glam. Derpienski miała też okazję podróżować z Piotrem Rubikiem samolotem i opowiedziała o niemiłych doświadczeniach, nazywając go "gburem". Teraz po raz kolejny znalazła okazję, aby wpić szpilę muzykowi i jego żonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Derpienski ostro o Joannie Krupie. Mocne słowa

Caroline Derpienski o Piotrze i Agacie Rubik: Jeżdżą gratem na kredyt

Piotr Rubik i jego żona Agata razem z córkami kilka miesięcy temu przenieśli się do Miami. Dyrygent, który w Polsce prowadzi muzyczne przedszkola, postanowił rozwinąć swój biznes także w Stanach Zjednoczonych. Planują tam zostać co najmniej kilka lat. Rubikowie w mediach społecznościowych relacjonują życie w USA i jakiś czas temu pochwalili się, że kupili auto na kredyt. Tłumaczyli skąd taka decyzja - chodzi o zbieranie punktów kredytowych. Caroline Derpienski zapytana przez reportera "Faktu" o to, jak zacząć życie w Miami i zrobić karierę, powiedziała, jak ważne jest to, aby mieć odpowiedni samochód. - Przede wszystkim musisz mieć oszczędności na minimum pół roku, żeby opłacić mieszkanie i żeby było cię stać na jakieś dobre, luksusowe auto. Wszystko po to, żebyś czuł się komfortowo i nie wyróżniał się z tłumu - zaczęła, po czym skomentowała pojazd, którym jeżdżą Rubikowie.

Rubikowie się wyróżniają, ponieważ jeżdżą gratem na kredyt. Z kolei ja i mój partner kupujemy wszystkie auta za gotówkę. I to widać na rejestracji.

Caroline Derpienski na pokazie własnej kolekcji Caroline Derpienski na pokazie własnej kolekcji fot. KAPIF

Caroline Derpienski i Rubikowie - od czego zaczął się konflikt?

Wszystko zaczęło się, gdy Caroline Derpienski, nagrywając swój codzienny makijaż, opowiadała o planach na najbliższy dzień. "Ja jeszcze muszę dokopać się do mojej nowej Birkin z krokodyla. Tak prezentuje się efekt. Rubikowie could never [Rubikowie nigdy by tak nie mogli - przyp.red.]. Moje Ferrari już czeka, Jack już czeka" - mówiła. Później Agata Rubik odpowiedziała na komentarz internauty. "Najgorsi ci, co bez majtek biegają" - mówiła, odnosząc się do celebrytki. Później modelka miała okazję podróżować samolotem z Piotrem Rubikiem, który, jak twierdziła, nie pomógł jej w wyjęciu ciężkiego bagażu. W zażegnaniu konfliktu na pewno nie pomagają bliskie relacje Agaty Rubik z Anetą Glam.

Agata Rubik z Anetą Glam w Miami fot. Instagram.com/anetaglam