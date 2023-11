Śmierć Matthew Perry'ego była ogromnym ciosem dla jego bliskich, ale także fanów serialu "Przyjaciele" na całym świecie. Serialowy Chandler Bing został znaleziony martwy w jacuzzi, na terenie jego posiadłości w Los Angeles. Początkowo aktorzy związani z kultową produkcją ograniczyli się do wspólnego oświadczenia. Teraz przyszedł czas na bardziej osobiste pożegnania. Swoimi wspomnieniami podzieliła się właśnie Courteney Cox, która w serialu grała postać żony Perry'ego - Monicę Geller.

REKLAMA

Zobacz wideo "Friends: Reunion". Zobacz zwiastun nowego epizodu serialu "Przyjaciele"!

Courteney Cox żegna Perry'ego. Przypomina kultową scenę z "Przyjaciół"

Cox na Instagramie wstawiła pamiętną scenę, podczas której Chandler i Monica spędzili upojną noc w Londynie i omal nie zostali nakryci przez jej brata, Rossa. Courteney wspomniała, że to reakcja widzów spowodowała, że ten wątek przerodził się w historię miłosną. Podkreśliła też, że już tęskni za Matthew Perrym. "Jestem taka wdzięczna za każdą chwilę z tobą Matty i tęsknię za tobą każdego dnia. Kiedy współpracujesz z kimś tak blisko, jak ja z Matthew, są tysiące chwil, którymi chciałabym się podzielić. Na razie, to jedna z moich ulubionych. Chandler i Monika mieli wtedy mieć swoją jedną noc w Londynie, ale dzięki reakcji publiczności stało się to początkiem ich historii miłosnej. W tej scenie, zanim zaczęliśmy kręcić, wyszeptał mi śmieszną kwestię do powiedzenia. Często robił takie rzeczy. Był zabawny i miły" - napisała Courteney Cox na Instagramie.

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY