"Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży" to prequel znanej filmowej serii, który trafi do kin 17 listopada. Już trzy dni wcześniej jednak w jednym z warszawskich centrów handlowych odbyła się uroczysta premiera, podczas której zaprezentowali się celebryci oraz osoby z branży filmowej. Na czerwonym dywanie była m.in. Maria Sadowska, Bartosz Obuchowicz czy Agnieszka Wielgosz. Niektóre ze stylizacji mogą was nieźle zaskoczyć - od wieczorowego szyku po totalny luz.

Rewia mody na premierze "Igrzysk Śmierci". Influencerzy poszli na całość [ZDJĘCIA]

Na czerwonym dywanie uwagę zwrócił dawno niewidziany Bartosz Obuchowicz. Aktor postawił na dość luzacką, hip-hopową stylizację - do szerokich czarnych spodni dobrał wojskową koszulę w moro. Obuchowiczowi towarzyszyła jego córka Marcelina, która zaprezentowała się dość casualowo w długim, szarym swetrze. Na całkowicie odrębną stylizację postawiła zaś Magda Wójcik. Długi, kosmiczny płaszcz, ciężkie buty, a do tego fryzura niczym ze "Star Treka". Agnieszka Wielgosz z kolei zwróciła uwagę starannie ułożoną fryzurą i długimi kozakami aż za same kolana. Paulina Gałązka natomiast wygląda tak, jakby pożyczyła strój od Martyny Wojciechowskiej. Wygodny, ale i elegancki strój jednoczęściowy w kolorze zgniłej zieleni przełamała obcasami i sporych rozmiarów paskiem w talii. Zdjęcia celebrytów zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

"Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży". O czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się podczas dziesiątych Głodowych Igrzysk, 64 lata przed wydarzeniami z pierwszego tomu i zmagań Katniss. Na Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow przygotowuje się, by jak najlepiej wykorzystać szansę na chwałę - jako mentor. Jego rodzinny dom podupadł i kruchy los mężczyzny zależy teraz od tego, czy Coriolanus zdoła pokonać innych mentorów urokiem i sprytem. Rolę Snowa dostał Tom Blyth ("Billy the Kid"), natomiast jego podopieczną zagra znana z "West Side Story" Rachel Zegler. Reżyseruje Francis Lawrence, który pracował już przy trzech częściach "Igrzysk śmierci".

