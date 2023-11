Michał Szpak nie należy do grona gwiazd, które nadmiernie dzielą się w mediach społecznościowych prywatnością swoją i bliskich. Tym razem muzyk zrobił jednak wyjątek. Na Facebooku i na Instagramie opublikował serię zdjęć oraz nagrań z wakacyjnego wyjazdu. Okazuje się, że nie wyjechał sam.

Michał Szpak pozdrawia z wakacji z piękną blondynką. Ona też jest związana z show-biznesem

Michał Szpak chwalił się na Instagramie, że zrealizował właśnie jedno ze swoich marzeń i odwiedził safari. "Zobaczyć świat, dopóki jeszcze istnieje! Dzisiaj spełniłem swoje kolejne marzenie SAFARI. Mimo że parki narodowe są o wiele lepiej strzeżone i kłusownictwa wydaje się mniej, to jednak populacja dzikich zwierząt spada w niewyobrażalnym tempie. Tylko od nas zależy jak wpłyniemy na zmiany klimatu i czy uda się nam ocalić świat dzikich zwierząt - napisał kilka dni temu. Teraz były uczestnik programu X-Factor (w 2011 roku zajął w programie drugie miejsce) pochwalił się kolejnym kadrem z wakacji. Widać na nim nie tylko muzyka, ale również Paulinę Biernat, z którą tańczył w "Tańcu z gwiazdami". "Wakacyjne pozdrowienia" - napisał pod zdjęciem i ogłosił kolejne miasta z mapy najbliższej trasy koncertowej. Na InstaStories opublikował z kolei nagranie z tańczącą Biernat, która wyglądała na bardzo zadowoloną.

Michał Szpak i Paulina Biernat. Co ich łączy?

Co łączy Michała Szpaka i Paulinę Biernat? To pytanie prawdopodobnie zadaje sobie wielu fanów muzyka, tym bardziej że jakiś czas temu paparazzi przyłapał tych dwoje podczas nocnego spaceru. Na kadrach widać, że czule się żegnali. Okazuje się jednak, że Szpak i Biernat nie są w romantycznej relacji, ale przyjaźnią się od czasu udziału wokalisty w "Tańcu z gwiazdami". Jakiś czas temu tancerka w rozmowie z portalem Jastrząb Post nazwała Szpaka bratem. - Dla mnie to jest przepiękny człowiek. Najwierniejszy przyjaciel. Autentyczna osoba. Mój taki brat. Absolutnie kocham go i życzę mu jak najlepiej. Jestem zachwycona tym, że to tak długo trwa i znamy się od podszewki. To jest niezwykła relacja. To wręcz jest niesamowite - wyznała Biernat. Jak widać przyjaźń w show-biznesie jest możliwa.