Agustin Egurrola zyskał popularność dzięki programowi "You Can Dance", który pierwotnie emitowany był na antenie TVN. Po zakończeniu emisji show tancerz sprawdzał się w roli jurora w programie "Mam talent!". Następnie gwiazdor przeszedł do Telewizji Polskiej, gdzie oceniał poczynania młodych tancerzy w programie "You Can Dance. Nowa Generacja". Celebryta stara się łączyć show-biznes, z życiem rodzinnym. Jest ojcem dwójki dzieci. Starsza córka właśnie obchodziła urodziny. Z tej okazji Agustin Egurrola wrzucił do sieci wzruszającą fotografię. Internauci ruszyli z życzeniami.

Agustin Egurrola pokazał córkę. "Dziękuję, że cię mam"

Agustin Egurrola w 2008 roku powitał na świecie córkę, która otrzymała na imię Carmen. Dziewczynka jest owocem związku choreografa z tancerką Niną Tyrką. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Gwiazdor odnalazł szczęście u boku innej kobiety. W 2020 roku poślubił Dianę, a rok później urodził im się syn Oscar. Mimo to Agustin Egurrola dba, by pozostawać w dobrych stosunkach zarówno z synem, jak i córką. Wspólnie spędzonym czasem chętnie dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem miał do tego wyjątkową okazję. Jak się okazuje, w poniedziałek 13 listopada Carmen obchodziła 15. urodziny. Z tego powodu dumny tata opublikował na Instagramie poruszający post. Wrzucił zdjęcie, na którym możemy zobaczyć córkę u jego boku. Oboje siedzą w starym i eleganckim samochodzie. On ma na sobie szykowny garnitur, a ona piękną sukienkę o jasnej barwie. Uśmiech nie schodzi im z twarzy. Trzeba przyznać, że są do siebie bardzo podobni. Do fotografii tancerz zamieścił krótki, ale wymowny podpis. "Carmen dzisiaj nasze wielkie święto! Pojawiłaś się na świecie 15 lat temu i dzisiaj masz urodziny! 13.11.2008 rok. Od tego dnia idziemy razem przez ten świat. Dziękuję, że cię mam" - napisał pod postem.

Agustin Egurrola na zdjęciu z córką. Internauci posypali komplementy

Opublikowany post nie obył się bez echa w sieci. Internauci niemalże od razu ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędzili miłych słów i przekazali dziewczynce masę życzeń. "Wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego w życiu z okazji urodzin dla córki" - napisała jedna z internautek. "Pięknie was razem widzieć! Wszystkiego najlepszego dla córki" - dodała kolejna. "Sto lat dla Carmen" - stwierdziła następna. Oprócz tego pod postem pojawiło się mnóstwo polubień, a także liczne emotikony w kształcie serduszek.

