Marta Kaczyńska tak przed laty ukarała córkę? Miała się wściec za zdjęcie syna

Życie prywatne Marty Kaczyńskiej elektryzuje opinię publiczną już od wielu lat. Córka Marii i Lecha Kaczyńskich jest obecnie w trzecim związku małżeńskim i ma za sobą kilka burzliwych historii miłosnych. Prawniczka doczekała się także trójki dzieci - 20-letniej dziś Ewy, 16-letniej Martyny i pięcioletniego Stanisława. I choć Marta Kaczyńska pokazuje się z dziećmi publicznie, pięć lat temu to nie ona opublikowała w mediach pierwsze zdjęcie najmłodszej pociechy.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozda ostro o alimenciarzach

Marta Kaczyńska ukarała córkę za opublikowanie zdjęcia brata?

Fotografią nowonarodzonego brata podzieliła się na InstaStories starsza córka Marty Kaczyńskiej. Z jej relacji wynikało, że chłopiec przyszedł na świat 7 sierpnia 2018 roku. Ewa zamieściła zdjęcie noworodka z podpisem "zgadnijcie, co się stało". Upubliczniony przez nią wizerunek chłopca błyskawicznie obiegł wówczas media, mimo że sama Marta Kaczyńska nie informowała, że ma już za sobą poród. Fotografia szybko zniknęła jednak z Instagrama Ewy, a niedługo później... zniknął także cały profil córki Kaczyńskiej. Jak spekulował wówczas "Fakt", prawniczka rzekomo w ten sposób chciała ukarać najstarszą pociechę za dzielenie się w sieci tak prywatnymi informacjami. Jeśli to prawda, to kara musiała być dość dotkliwa, zwłaszcza że profil nastolatki śledziło wówczas kilkadziesiąt tysięcy osób.

Marta Kaczyńska z rodziną Marta Kaczyńska z rodziną, Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Marta Kaczyńska trzy razy brała ślub

Pierwszym mężem Marty Kaczyńskiej był Piotr Smuniewski, którego poślubiła w 2003 roku. W tym samym roku na świat przyszła najstarsza córka prawniczki. Małżeństwo rozpadło się jednak po czterech latach, a w 2007 roku okazało się, że ojcem dziewczynki nie był Smuniewski, a kolega Kaczyńskiej ze studiów, Marcin Dubieniecki. Żoną Dubienieckiego Kaczyńska została jeszcze w 2007 roku i również w tym samym roku urodziła ich drugą córkę. To małżeństwo także nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Następnie Marta Kaczyńska związała się z obecnym mężem, Piotrem Zielińskim. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2018 roku, na krótko przed narodzinami syna.