Marcin Hakiel pytany przez fanów o ślub. Ta odpowiedź mówi wszystko

Życie uczuciowe Marcina Hakiela od lat rozbudza wyobraźnię tabloidów i serwisów plotkarskich. Jego głośny ślub z partnerką z "Tańca z Gwiazdami", Katarzyną Cichopek, zakończył się równie głośnym rozwodem. Była już żona odnalazła szczęście u boku Macieja Kurzajewskiego. Co jakiś czas do mediów przedostawały się informacje o rzekomych romansach tancerza, ale mało które znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Teraz sam celebryta poinformował opinię publiczną o nowym związku, a razem z partnerką chętnie pokazuje się na Instagramie. Przypomnijmy, że to jego druga partnerka od czasu rozwodu. Wywołało to lawinę spekulacji wśród internautów, którzy postanowili zapytać wprost.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek w końcu zabrała głos. Co z Hakielem i dziećmi?

Marcin Hakiel już po ślubie z nową partnerką? Internauta wali prosto z mostu

Już od jakiegoś czasu Marcin Hakiel sprawia wrażenie zakochanego po uszy. Chociaż jeszcze niedawno w wywiadach opowiadał często o rozpadzie małżeństwa z Katarzyną Cichopek, to dziś woli cieszyć się szczęściem u boku nowej partnerki. Relację tancerz chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, co niejednokrotnie wywołało serię pytań od obserwujących go fanów. Szczególnie ostatnie zdjęcie pary zwróciło uwagę internautów.

Widzimy na nim Hakiela z partnerką pozujących przed lustrem w eleganckich, czarnych kreacjach. Tancerzowi prawdopodobnie skojarzyło się to ze znanym filmem "Mr. i Mrs. Smith" z Bradem Pittem i Angeliną Jolie w rolach głównych, bo właśnie tytułem tej produkcji opatrzył fotografię. Co prawda kinowi odpowiednicy byli płatnymi zabójcami, a nie celebrytami, ale trzeba przyznać, że można znaleźć odrobinę podobieństwa. Tymczasem to niewinne porównanie rozpaliło wyobraźnię obserwatorów. Odpowiedź jednak wskazuje na plany.

Pobraliście się? - zapytał wprost jeden z fanów.

Jeszcze nie - odpowiedział Hakiel.

Marcin Hakiel z partnerką KAPIF.pl / KAPIF.pl

Tak Marcin Hakiel świętował imieniny z partnerką. Dostał wyjątkowy prezent

Niedawno para miała inną okazję do świętowania - imieniny Marcina Hakiela. Po publikacjach z ich profili w mediach społecznościowych z tego dnia można zauważyć, że uczcili to w wyjątkowy sposób. Widać, że nowa partnerka tancerza jest bardzo zaangażowana w ten związek. Na Instagramie opublikowała kolaż zrobiony ze zdjęć jej i ukochanego. Nie brakuje tam prywatnych fotografii, czy tych zrobionych na oficjalnych imprezach. "Wszystkiego najlepszego wszystkim Marcinom, a w szczególności mojemu" - napisała pod postem. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel znów w sądzie. Mają ogromny problem