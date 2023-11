Katarzyna Cichopek i jej związek z Maciejem Kurzajewskim od ponad roku wzbudzają ogromne zainteresowanie fanów. Serialowa Kinga z "M jak miłość" rozwiodła się z Marcinem Hakielem w ubiegłym roku, lecz byłych małżonków czeka jeszcze problem z willą, którą kupili tuż po ślubie. Ponownie spotkają się w sądzie. Mimo że ich małżeństwo skończyło się praniem brudów w mediach, to Cichopek stara się być w tym temacie powściągliwa, nie komentuje relacji z byłym mężem i chwali się w sieci swoim nowo wypracowanym szczęściem u boku prezentera TVP. Nie stroni od pokazywania w mediach społecznościowych zdjęć ze wspólnych, pełnych czułych gestów wyjazdów. Tym razem jednak u jej boku nie było Kurzajewskiego, a inny partner. Mimo to zachwyciła fanki.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek wspomina wakacje z Maciejem Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek w ramionach partnera. Tym razem nie Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek dodała na Instagramie nagranie, na którym tańczy w towarzystwie serialowego męża, Marcina Mroczka. Aktor wciela się w Piotra Zduńskiego w "M jak miłość" i to tam, w przerwie na planie postanowił zatańczyć z "żoną". "Dziś na planie świątecznie-tanecznie" - napisała Cichopek w poście. Prawie synchroniczne wygibasy Zduńskich skomentowali internauci, którym spodobała się taka "szalona" odsłona aktorki.

Wow, wspaniale zatańczyliście. Poproszę więcej wspólnych tańców. Jesteście zgranym duetem.

Ale wam to wyszło. Super.

Jesteśmy na tak. Przechodzicie dalej - czytamy w komentarzach.

Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek MTL Maxfilm

Katarzyna Cichopek zabrała fanów na plan "M jak miłość"

Oprócz tańców z Marcinem Mroczkiem, Katarzyna Cichopek pokazała na InstaStories plan "M jak miłość". A tam zapanowała już prawdziwie świąteczna atmosfera. - To moje bistro. Zobaczcie jak jest pięknie, świątecznie. Nagrywamy dla was odcinek specjalny, który będziecie mogli zobaczyć już w święta. To wyzwanie, tydzień bardzo intensywnej pracy. Występuje bardzo dużo aktorów, dlatego mamy dużo więcej ekipy, wszystkie ręce na pokład - powiedziała na nagraniu. Jak co roku, fani serialu będą mogli obejrzeć wigilię u Mostowiaków podczas własnego spotkania z rodziną.

