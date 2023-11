Rafał Brzozowski to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Od kilku lat prezenter jest gospodarzem programów "Jaka to melodia?" i "The Voice Senior". Wokalista kontynuuje również karierę muzyczną, jednak jego twórczość nie cieszy się takim powodzeniem, jak jeszcze kilka lat temu. Mało kto zdaje sobie sprawę, jakie studia skończył. Jego wykształcenie nie ma nic wspólnego z muzyką.

Wykształcenie Rafała Brzozowskiego zaskakuje. Nie zdecydował się na pracę w zawodzie

Rafał Brzozowski dał się poznać szerszej publiczności w 2002 roku, kiedy to wystąpił w "Szansie na sukces". Prawdziwą popularność przyniósł mu jednak udział w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland". Od tamtej pory regularnie występuje w Telewizji Polskiej, choć ostatnio głównie jako prezenter. Muzyka była dla wokalisty ważna od dziecka, w młodości istotną rolę w życiu piosenkarza odgrywał jednak także sport. Brzozowski pochodzi z rodziny ze sportowymi tradycjami. Jego ojciec trenował zapasy i odnosił w tej dyscyplinie niemałe sukcesy. Nic dziwnego więc, że młody Rafał również próbował sił w tej dziedzinie. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Muzyk z zawodu jest nauczycielem wychowania fizycznego. Ostatecznie, także z powodu kontuzji, postawił jednak na karierę muzyczną. Rodzinną tradycję podtrzymuje natomiast młodszy brat wokalisty, Adam, który jest piłkarzem. W 2021 roku został zawodnikiem klubu Mławianki Mława.

Rafał Brzozowski

Rafał Brzozowski zachęca do modlitwy. Twierdzi, że różaniec go uratował. "Reszta się ułoży"

Rafał Brzozowski nie ukrywa, że jest osobą głęboko wierzącą. Wokalista chętnie wypowiada się publicznie na temat religii. Zachęca też innych do gorliwej modlitwy. - Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz: odmawiajcie różaniec. Wiem, co mówię, bo sam miałem dużo problemów w życiu i Nowenna Pompejańska mnie uratowała. Polecam wszystkim. Pamiętajcie, Pan Bóg, Maryja na pierwszym miejscu, a potem reszta się ułoży - zaapelował do fanów podczas Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy w 2022 roku.

Rafał Brzozowski