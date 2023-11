Związki Marty Kaczyńskiej zawsze bardzo interesowały media. Po raz pierwszy na ślubnym kobiercu stanęła w 2003 roku. Jej wybrankiem był Piotr Smuniewski, którego poznała jeszcze w liceum. Pobrali się w czasie studiów. Maria i Lech Kaczyńscy nie byli zachwyceni, że ich 23-letnia córka tak wcześnie zdecydowała się na zamążpójście. Liczyli, że najpierw skończy studia. Młodym jednak nie dało się nic powiedzieć i ostatecznie postawili na swoje. Małżeństwo przetrwało zaledwie cztery lata, a kulisami rozstania żyła cała Polska.

Tak Marta Kaczyńska wspominała pierwsze małżeństwo. Żałuje?

Choć Marta Kaczyńska jest jedną z tych osób, które starają się strzec swojego prywatnego życia przed okiem mediów, to czasem otwiera się na ten temat w wywiadach. Kilka lat temu w "Gali" opowiedziała, chociażby o pierwszym mężu. Wyznała wówczas, że z perspektywy czasu tak szybka decyzja o małżeństwie była mało odpowiedzialna. Podkreśliła jednak, że nie żałuje niczego.

Nie byłabym tym, kim jestem, gdybym nie miała mojej córeczki, gdybym nie przeszła tego wszystkiego - mówiła.

W 2003 roku para powitała na świecie córkę, Ewę. Niedługo po ślubie zamieszkali w należącym do rodziców Marty mieszkaniu w Sopocie. Początkowo małżeństwo otrzymywało również pomoc finansową od Marii i Lecha Kaczyńskich. Jak informowała "Polityka", ta ustąpiła, dopiero kiedy Smuniewski rozpoczął pracę w dziale monitoringu i kontroli Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Mężczyzna zaczął też intensywnie udzielać się w kampanii wyborczej teścia, który w 2005 roku ubiegał się o fotel prezydencki.

Marta Kaczyńska z rodziną Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Rozwodowi Marty Kaczyńskiej i Piotra Smuniewskiego towarzyszył skandal

Chociaż na pozór małżeństwo wydawało się być zgodne, to w 2006 roku Marta Kaczyńska wystąpiła o rozwód. Potem rozpoczęła się walka o opiekę nad córką. Ojciec dziewczynki wystąpił do sądu z prośbą o możliwość widywania się z nią. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót. "Marta [Kaczyńska] odpowiedziała, kierując w czerwcu 2007 r. do Prokuratury Rejonowej w Sopocie wniosek o to, by ta wystąpiła do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa jej starszej córki" - czytamy w "Polityce". Następnie odbył się proces, mający na celu ustalić, czy Smuniewski był ojcem Ewy.

Stronami postępowania byli Marta Kaczyńska-Dubieniecka oraz Piotr Smuniewski. W toku postępowania przesłuchano strony oraz świadka. 2 października 2007 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Sopocie pozew o zaprzeczenie ojcostwa - informował "Super Express".

Sąd ustalił, że Piotr Smuniewski nie był ojcem kilkuletniej Ewy. Był nim natomiast kolega ze studiów córki byłego prezydenta - Marcin Dubieniecki. W efekcie były mąż Kaczyńskiej zdecydował się całkowicie odciąć od niej i do dziś nie utrzymują kontaktu. W 2017 roku ich ślub został także unieważniony przez Kościół Katolicki. Po rozwodzie mężczyzna wyprowadził się z Sopotu, założył własny biznes. Ma też nową rodzinę, a niedawno doczekał się ze swoją partnerką dziecka.

Marta Kaczyńska fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Marta Kaczyńska natomiast jeszcze dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jeszcze w trakcie rozprawy rozwodowej związała się z ojcem swojej córki - Marcinem Dubienieckim. W 2007 roku na świat przyszło drugie dziecko pary, Martyna. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu i rozpadło się w 2016 roku. Aktualnie jest żoną przedsiębiorcy, Piotra Zielińskiego.