Magdalena Stępień postanowiła wyznać swojej ogromnej widowni na Instagramie prawdę o swojej sferze prywatnej. Do tej pory wiedzieliśmy, że influencerka była w relacji z ze znanym piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem, z którym rozstała się w atmosferze skandalu. Przez długie lata fakt o jej dawnym związku małżeńskim był tajemnicą. Ostatnio Magdalena Stępień zabrała głos w tej sprawie i opisała, co sądzi o tamtej decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień o Lewandowskiej. Miała od niej wsparcie

Magdalena Stępień wspomina małżeństwo. Wzięła rozwód po ślubie kościelnym

"Jak miałam 21 lat wyszłam za mąż" - oznajmiła wprost influencerka na InstaStories. Fani zaczęli drążyć ten wątek, gdyż był on dla wielu zaskakujący. "Z moim mężem byliśmy bardzo młodzi, podjęliśmy decyzję o ślubie bardzo szybko, co okazało się złą decyzją. W praniu wyszło, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Dziś jesteśmy na stopie koleżeńskiej, on ma nową rodzinę, jest szczęśliwy, a ja im bardzo kibicuję. Żadne z nas nie ma do siebie żalu za przeszłość i tak powinno być" - opowiedziała Magdalena Stępień. Influencerka potwierdziła następnie, że wzięła z ówczesnym ukochanym ślub kościelny. Dlaczego po latach postanowiła opowiedzieć o tym publicznie?

[...] Nigdy nie czułam się w obowiązku mówić o tym głośno. Nie o wszystkim jesteśmy gotowi mówić w danym momencie, czasem potrzeba sporo czasu, aby upłynęło. Dzisiaj, gdy patrzę na to wszystko, co w życiu przeszłam, sama nie wierzę w to, ale widocznie taka jest moja droga. To wszystko musiało się wydarzyć, musiałam, muszę przez to przejść - wyznała.

Magdalena Stępień Magdalena Stępień o związku, https://www.instagram.com/magdalena___stepien/

Magdalena Stępień o ślubie

Influencerka została zapytana o to, czy jej ślub należał do wymarzonych. "Tak, ale było to 11 lat temu, dziś zaplanowałabym to zupełnie inaczej. Człowiek z wiekiem nabiera ogromnej pokory, moim zdaniem mniej znaczy lepiej" - oznajmiła Stępień. Co ciekawe, nie postrzega ślubu jako błąd. "Nic, co wydarzyło się w moim życiu nie uważam za błąd, niektóre sytuacje życiowe były lekcją" - dodała na koniec. Pełne wypowiedzi influencerki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Magdalena Stępień Magdalena Stępień o małżeństwie, https://www.instagram.com/magdalena___stepien/