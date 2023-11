Gabriela Orzechowska znana na TikToku jako "Inchidris" opublikowała w sieci niepokojące informacje na temat bliskiej jej osoby. 13 listopada brat tiktokerki wyszedł z domu w Kętrzynie i do tej pory nie wrócił. Poszukuje go cała rodzina. Orzechowska zwróciła się do fanów z apelem. Podkreśliła, że cenna będzie każda informacja, która mogłaby wskazać, gdzie przebywa 16-latek. "Będę bardzo wam wdzięczna za pomoc. Bardzo się martwimy i nie wiemy, co zrobić" - podkreśliła.

Tiktokerka Inchidris zwróciła się z apelem do fanów. Szuka zaginionego brata

Gabriela Orzechowska "Inchidris" tworzy na TikToku filmiki o tematyce makijażowej. Jej konto ma ponad 72 miliony polubień i cieszy się ogromną popularnością. W ostatnim opublikowanym na jej profilu filmie zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc. Temat poruszyła też na swoim profilu na Instagramie, aby w pełni wykorzystać zasięgi, jakie daje jej praca twórczyni działającej w sieci. "Nigdy nie poruszałam tutaj tematów rodzinnych, ale wierzę w moc internetu i potrzebuję dzisiaj waszej pomocy" - zaczęła. "Dzisiaj o 11:00 mój brat Natan Werkowski, który ma 16 lat, wyszedł z domu z Kętrzyna i do tej pory nie wrócił. Wszystko wskazuje na to, że pojechał pociągiem lub autobusem do Poznania" - dodała tiktokerka. Gabriela Orzechowska poinformowała także, że policja została już powiadomiona. "Nie wiemy, w co jest ubrany, ale ma na sobie średni plecak w wojskowe wzory. Wzrost ponad 180 centymetrów, włosy blond krótko obcięte, jasne oczy. Może być bez kurtki" - napisała. Tiktokerka dodała, że jej brat nie miał przy sobie żadnych dokumentów, ani telefonu.

Gabriela Orzechowska poszukuje zaginionego brata fot. instagram.com/inchidris

Gabriela Orzechowska apeluje do fanów. "Będę wdzięczna za każde udostępnienie i każdą informację, która może być cenna"

Gabriela Orzechowska podkreśliła w opublikowanym na InstaStories wpisie, że każda pomoc będzie cenna. "Jeśli ktokolwiek go widział, bardzo was proszę o zgłoszenie tego do mnie lub na policję. Będę wdzięczna za każde udostępnienie i każdą informację, która może być cenna" - podkreśliła. Dziewczyna wskazała też kontakt do swojego męża i poprosiła, aby również z nim kontaktować się w sprawie, tak aby żadna informacja nie umknęła. Zdjęcia zaginionego chłopaka znajdziecie w galerii na górze strony.