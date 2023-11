Mateusz Maga był jednym z uczestników czwartej edycji "Top Model". Od początku prezentował się bardzo wyraziście, co często było również powodem krytyki. W programie uczestnik nie dotarł daleko, udział w modowym show przyniósł mu jednak sporą popularność. Jak dziś wygląda Maga i czym się zajmuje?

Mateusz Maga został stałym bywalcem siłowni. Od czasu "Top Model" bardzo się zmienił

Mateusz Maga pożegnał się z programem "Top Model" na dość wczesnym etapie, udało mu się jednak wykorzystać popularność zdobytą dzięki udziałowi w show. Wystąpił w drugim sezonie programu "Agent - Gwiazdy". Próbował też swoich sił na scenie muzycznej. W 2017 roku chciał podbić eurowizyjną scenę debiutanckim singlem "First Kiss". Komisja jurorska odrzuciła jego kandydaturę. Maga nadal prężnie działa również w modelingu. Jego oryginalna uroda umożliwiła mu międzynarodową karierę. Obecnie uczestnik show mieszka na stałe w Londynie. Model rzadko udziela się jednak w mediach społecznościowych, choć jego instagramowy profil jest obserwowany przez niemal 100 tysięcy internautów. Celebryta zaczął za to regularnie uczęszczać na siłownię, gdzie ciężko pracował nad sylwetką. Dziś bohater "Top Model" dumnie prezentuje swoje mięśnie. Aktualne zdjęcia Mateusza Magi znajdziecie w naszej galerii.

Mateusz Maga KAPiF

"Top Model". Nicole zaskoczyła metamorfozą. Na jej głowie zagościł blond

Nicole Akonchong z dziesiątej edycji "Top Model" jakiś czas temu zaprezentowała fanom efekty metamorfozy. Uczestniczka show TVN niejednokrotnie eksperymentowała z wyglądem. Ostatnia zmiana była jednak dość radykalna. Modelka przefarbowała włosy na blond. Zdecydowała się też na warkoczyki. To jednak nie koniec. Na InstaStories była dziewczyna Smolastego pochwaliła się też nowym, subtelnym tatuażem. Ozdoba znalazła się w nietypowym miejscu. Nowy wizerunek Nicole nie wszystkim przypadł do gustu. "Zawsze będziesz pięknie wyglądać, bo masz twarz jak lalka, ale moim zdaniem powinnaś iść w stronę natury! Niepotrzebne te warkoczyki, ta farba blond", "Wróć do swoich włosów, było lepiej, i proszę, nie kombinuj za dużo przy swojej urodzie, bo naturalnie jesteś na tyle piękna, że ingerencje w nią mogą to zepsuć, a byłoby szkoda" - twierdziła część komentujących.

