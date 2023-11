W kultowym serialu TVP Chorosińska wcieliła się w postać Ewy, sympatii Krzysztofa Zduńskiego. Mogliśmy zobaczyć ją ponadto w "Jak oni śpiewają" oraz w filmie "Smoleńsk". Kariera aktorska jest jednak zamkniętym rozdziałem. Chorosińska postanowiła zająć się polityką i aktualnie sprawuje funkcję posłanki PiS. W sieci głośno o jej wypowiedziach, o czym pisaliśmy między innymi tutaj. Dużo mówi się ostatnio także o życiu prywatnym aktorki. W tej sferze nie zawsze było kolorowo.

Dominika Chorosińska dopuściła się zdrady. Jej mąż także, ale przetrwali to

W 2002 roku posłanka i aktor Michał Chorosiński stanęli na ślubnym kobiercu. Co ciekawe, grali razem w serialu "M jak Miłość". Bywali na pierwszych stronach gazet, gdyż ich małżeństwo budziło zainteresowanie. Para jest razem po dziś dzień. Małżonkowie wychowują ponadto szóstkę dzieci, ale w ich związku nie zabrakło momentów kryzysowych. W mediach głośno było o tym, że była aktorka zdradziła męża z o 10 lat starszym reżyserem. Co więcej - Chorosińska miała zajść z nim w ciążę. Aktor wybaczył żonie, ale co zaskakujące, później wyszła na jaw i jego niewierność. Chorosińska wykazała się, jak widać, wyrozumiałością.

Myślę, że coś takiego się już nie powtórzy, no... bo człowiek uczy się na doświadczeniach. Najważniejsze jest dla nas dobro dzieci (...) Dominika jest mądrą i dojrzałą kobietą, rozmawialiśmy na ten temat. Wychowujemy wspólnie dzieci, a to była tylko moja jednorazowa przygoda - wyznał aktor rozmawiając z "Faktem".

Dominika Chorosińska, Michał Chorosiński

Chorosińska o tym, jak pokonała kryzys w związku

- Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na "Dzienniczek św. Faustyny". Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. s. Faustyna uratowała moje małżeństwo - oznajmiła była aktorka, co zacytowała Plejada. Po zdjęcia dot. tematu zapraszamy do galerii.

Dominika Chorosińska, Michał Chorosiński