Dziś Szymon Hołownia ma 47 lat, jest liderem Trzeciej Drogi i drugą najważniejszą osobą w państwie, czyli Marszałkiem Sejmu. Od początku politycznej działalności wspiera go ukochana żona Urszula Brzezińska-Hołownia, którą poślubił siedem lat temu w Rzymie. Co ciekawe, mężczyzna poznał ją w czasach, gdy był prezenterem telewizyjnym i współprowadzącym program "Mam talent!". Ich pierwsze spotkanie nie należało jednak do najlepszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Hołownia pierwszy raz w roli Marszałka Sejmu

Kim jest żona Szymona Hołowni?

Żona Szymona Hołowni - Urszula Brzezińsla-Hołownia jest od niego młodsza o 11 lat. Ukończyła Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwca MiG-29 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Ma stopień porucznika. Kto wie, jak potoczyłyby się ich losy, gdyby nie to, że w 2014 roku jeden z materiałów do "Mam talent" nagrywany był właśnie na lotnisku wojskowym. Wtedy Szymon Hołownia i Marcin Prokop byli przebrani za Mavericka i Icemana z "Top Gun". Prezenter nie ukrywał zdziwienia, gdy na jednej z rozpisek lotów zobaczył kobiece nazwisko. Później to wykorzystał.

- Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z "Top Gun", którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną - opowiadał Hołownia w "Dzień dobry TVN". Jakiś czas później odezwał się do niej na Facebooku. "Zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź" - opowiadał po latach na Instagramie, zdradzając, że przez jakiś czas kontynuowali swoją znajomość przez internet.

To jest cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem. Tyle żeśmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami… Najwspanialsza przygoda życia. Bo najwspanialsza jej współautorka. Moja kochana. Moja Ula - pisał Szymon w siódmą rocznicę ślubu i pokazał zdjęcie z dnia uroczystości.

Urszula Brzezińska-Hołownia i Szymon Hołownia Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Szymon Hołownia nie zrobił najlepszego wrażenia na pierwszej randce

Co ciekawe, o mały włos, a jego wybranka po pierwszej randce, nie umówiłaby się z nim ponownie. - Na początku byłam przerażona. Cały czas mówił o fundacjach, rozwoju. "Co za facet", myślałam. "Czy on stara się o pracę? A może to mi chce ją zaproponować?" - opowiadała Urszula Hołownia w wywiadzie dla miesięcznika "Pani". Na szczęście Szymon zrekompensował Urszuli mało pozytywne pierwsze wrażenie bardzo miłym gestem. Na pożegnanie czule ją przytulił, co mocno zaważyło na ich dalszych losach, bo mimo nie najlepszego pierwszego wrażenia, zaczęła się z nim dalej spotykać. Dziś wychowują dwie córki: Marię i Elżbietę.

Różnica wieku dla małżonków nigdy nie była problemem. - Sama liczba wydaje się duża, ale nigdy nie myślałam o naszym związku z perspektywy różnicy wieku. I nigdy jej nie odczułam. Bardziej opieramy się na tym, co jest między nami i jacy jesteśmy, a wiek nie ma znaczenia. Cieszę się, że Szymon jest na innym etapie. Kiedyś powiedział mi, że gdyby był w moim wieku, to nie zniósłby pewnych rzeczy związanych z moją pracą. A teraz jest na tyle świadomym siebie, dojrzałym mężczyzną, że różnica naszych charakterów jest plusem, a nie minusem, którym mogłaby być wcześniej" - wyznała w wywiadzie dla Onetu Urszula Brzezińska-Hołownia.

Szymon Hołownia opublikował zdjęcie ze ślubu. Nie zgadniecie, kto był jego świadkiem! Screen Instagram: @szymon.holownia

Widziała się w roli Pierwszej Damy

Kobieta nie zamierza rezygnować z pracy, po tym jak jej mąż został Marszałkiem Sejmu, o czym zapewniano zaledwie kilka dni temu. - Do tej pory, nawet w trakcie kampanii pracowała i wykonywała loty na samolocie MIG-29, czyli na tym, na którym jest w tej chwili wyszkolona. Między innymi wykonywała przelot jednym z samolotów w trakcie pokazów w Radomiu. Cały czas jest pilotem na służbie i czeka na szkolenia na nowym samolocie - powiedział "Faktowi" płk Marcin Boruta, rzecznik 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Gdy w 2020 roku Szymon Hołownia startował w wyborach prezydenckich, jego żona była pytana przez dziennikarzy o to, jak widzi siebie w roli Pierwszej Damy.