15. edycja "Mam talent!" zapowiada się obiecująco. W odświeżonym składzie zobaczymy nie tylko jury, ale i prowadzących. Nową posadą w programie rozrywkowym może poszczycić się Agnieszka Woźniak-Starak, której na antenie TVN było ostatnio coraz mniej, ze względu na odejście ze śniadaniówki. Na miejscu prowadzącego przez 12 lat sprawdzał się Szymon Hołownia, jednak ten postanowił się przebranżowić i obecne działa w polityce jako nowy Marszałek Sejmu. Do tego faktu nawiązała ostatnio jego następczyni.

REKLAMA

Zobacz wideo Woźniak-Starak nie zdążyła pożegnać się z Miszczakiem

Agnieszka Woźniak-Starak przejęła stanowisko Hołowni. Także pójdzie w politykę?

Prezenterka poinformowała fanów o angażu do "Mam talent!" za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Parę miesięcy temu pisałam, że lubię zmiany i proszę bardzo! Już wiosną zamiast dzień dobry, będę mówić dobry wieczór i to u boku nowego partnera, jak szaleć to szaleć" – zaczęła swój wpis. "Razem z Janem Pirowskim dołączamy ekipy Mam talent i wspólnie z fantastycznymi jurorami Agnieszką, Julką i Marcinem będziemy szukać innych fantastycznych ludzi" - obwieściła radośnie na Instagramie. Ciekawe, czy prezenterce uda się porwać tłumy, tak jak przez lata robił to duet Prokopa i Hołowni. Drugi z byłych prowadzących show zaczął działać w zupełnie innym sektorze. Od niedawna jest marszałkiem Sejmu, co skomentowała Agnieszka Woźniak-Starak na Instagramie.

No powiem wam, że nie wiem, gdzie skończę prowadząc "Mam talent!", ale widzę, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. A tak poważnie, wielkie gratulacje dla Szymona Hołowni, dobra robota!

Agnieszka Woźniak-Starak Agnieszka Woźniak-Starak o Hołowni, KAPiF.pl

Szymon Hołownia tak żegnał się z widzami "Mam talent!"

Nowy marszałek Sejmu odszedł z programu rozrywkowego w 2019 roku. Postanowił pożegnać się z publiką "Mam talent!" za pomocą między innymi Facebooka. "A już w sobotę - po raz ostatni... Po 12 latach. Szmat czasu. Pewnie napiszę o tym coś więcej (choć sporo o kulisach mojego wejścia w tę przygodę już powiedziałem w naszej ostatniej książce pisanej z Marcinem Prokopem, "Pół na pół"). Ale rekapituluję to sobie już dziś. Mnóstwo wspaniałych ludzi za kulisami, na scenie. Długie dni i wieczory z najlepszą na świecie ekipą. Stworzenie duetu (a to bardzo trudna rzecz) z Marcinem. Nowe telewizyjne umiejętności. Dobre (a czasem trudne) emocje... Odchodzę z Mam Talent TVN, bo dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna. Milionom z Was, którzy oglądaliście nas przez te lata (bo to za każdym razem były miliony) - dziękuje. I na pewno się nie rozstajemy!" - oznajmił w poście. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Szymon Hołownia, Marcin Prokop Szymon Hołownia i Marcin Prokop podczas 'Mam talent!', KAPiF.pl