Popularny trener personalny Daniel "Qczaj" Kuczaj w czerwcu 2022 roku ogłosił, że jest w szczęśliwym związku z tancerzem, Tomaszem Nakielskim. "Szczęście lubi ciszę - tak powiedziałem kiedyś w jednym z wywiadów. Natomiast nie można siedzieć cicho, gdy to szczęście może wpłynąć na to, że może zadziać się dobro. Tak - Tomasz i ja jesteśmy parą" - oświadczył na Instagramie. Z najnowszych doniesień wynika, że ich związek ma należeć już jednak do przeszłości.

Qczaj rozstał się z Tomaszem Nakielskim? Niepokojące wieści

O Tomaszu Nakielskim zrobiło się głośno w 2022 roku, kiedy podczas Polsat SuperHit Festiwal pocałował na scenie Darię. Artystka nie kryła zaskoczenia, bo takiego elementu choreografii nie było w scenariuszu. Potem mężczyzna został trenerem grupy tanecznej Tomasza Barańskiego znanego m.in. z "Tańca z Gwiazdami". Odkąd Qczaj i Tomasz Nakielski ogłosili, że są razem, często publikowali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych i pojawiali się razem na ściankach. Ostatnio takich publikacji pojawiło się w sieci coraz mniej. To od razu zaniepokoiło fanów, którzy podejrzewali kryzys w ich związku. Wygląda na to, że wiele w tym prawdy. Jak donosi informator Pudelka, trener i tancerz postanowili się rozstać. Co na to sami zainteresowani? Jak na razie ani Qczaj, ani Tomasz Nakielski nie potwierdzili tych informacji.

Qczaj, i Tomasz Nakielski Qczaj, i Tomasz Nakielski; kapif.pl

Qczaj i Tomasz Nakielski poznali się na planie programu TVN. "Dobrze, że jesteś"

Qczaj poznał ukochanego na planie programu TVN "Mask Singer", gdzie Tomasz Nakielski występował jako... prysznic. - Był sobie pewien prysznic, któremu w oko wpadł ręcznik i tak właśnie zaczęła się historia wielkiej miłości - mówił na InstaStories. Pierwszy krok zrobił, kiedy wypatrzył Nakielskiego na instagramowym profilu Sylvii Novak. To wtedy zaprosił go na spotkanie. Co ciekawe, trener jest o dziewięć lat starszy od Nakielskiego. Jeszcze w kwietniu para świętowała pierwszą rocznicę związku. Umieścili w sieci wspólne nagranie spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. "Z okazji pierwszej rocznicy. Rok temu po pierwszym spotkaniu (to nawet randka nie była) mówię do niego - bo jak masz te teledyski, to może zostań u mnie kilka dni, będziesz miał bliżej rano na plan. No i został. Dobrze, że jesteś" - napisał na Instagramie trener. Czy plotki o rozpadzie ich związku się potwierdzą? Będziemy was o tym z pewnością informować.