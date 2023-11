Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Wraz ze swoim mężem, Robertem Lewandowskim, zebrali ogromną społeczność fanów w sieci. Trenerka fitness może pochwalić się prawie sześciomilionową publicznością na profilu na Instagramie. Oprócz pracy chętnie pokazuje rodzinne ujęcia. Od niedawna zaczęła również publikować twarze swoich córek, Laury i Klary. Lewandowska regularnie również nagrywa dla internautów krótkie filmiki, w których najczęściej informuje fanów o swoich działaniach. Tym razem ktoś jej przeszkodził.

Anna Lewandowska próbowała nagrać filmik dla obserwatorów. Nagle usłyszała krzyki

Ostatnio Anna Lewandowska stwierdziła, że jesień nie należy do najprzyjemniejszych pór roku. Dodała, że w tym okresie każdy najchętniej zostawałby w domu. Jej zdaniem nie można jednak zapominać o aktywności fizycznej. W tym momencie w tle nagrania rozległ się głośny krzyk. Trenerka fitness szybko przerwała filmik. Po chwili wróciła z wyjaśnieniami. Okazało się, że w była to jedna z jej córek. - Tak dobrze mi szło, ale moje dziecko właśnie wbiegło ze szczoteczką do zębów - powiedziała z uśmiechem. Wyszło na jaw, że nic takiego się nie stało. Następnie Lewandowska wróciła do nagrywania filmiku. Zaprosiła obserwatorów na weekendowe zajęcia z fitnessu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska pokazuje córki w sieci. Mówi o wychowaniu

Trenerka coraz chętniej pokazuje swoje córki w sieci. Często ubiera je w takie same stylizacje. Ostatnio zrobiła wyjątek i pokazała twarze Klary i Laury. Dziewczynki zaszalały na przyjęciu urodzinowym i starsza z nich miała na twarzy makijaż. Mimo prowadzenia wielu biznesów Lewandowska spędza sporo czasu z dziećmi. Na Instagramie nieraz podkreśla, jakie to dla niej ważne. "Chcemy, aby zawsze czuły się kochane, miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, że jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy obok. (...) wiara w siebie i poczucie bezpieczeństwa to kluczowe kwestie, które każde dziecko powinno otrzymać od rodziców" - - napisała w jednym z postów. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska uciszyła hejterów. Po takich słowach już nie skomentują jej tańca

