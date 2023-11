Katarzyna Pakosińska dała się poznać głównie jako aktorka kabaretowa. Obecnie kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie często pokazuje swoją codzienność. Regularnie wrzuca nowe posty. Na profilu na Instagramie zdobyła już społeczność prawie 100 tysięcy fanów. Pakosińska nierzadko pokazuje również, jak wygląda jej praca "od kuchni". Przygotowywanie się do nowej roli wiąże się z różnymi poświęceniami. Aktorka skusiła się na metamorfozę.

Katarzyna Pakosińska w nowym wcieleniu. Duża zmiana kompletnie ją odmieniła

Katarzyna Pakosińska niedawno opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcie. Nie byłoby w nim nic dziwnego, gdyby nie fryzura. Aktorka przez całą swoją karierę pokazywała się wyłącznie w ciemnych włosach. Czarna fryzura była wręcz jej znakiem rozpoznawczym. Czyżby więcej po tylu latach przyszła pora na zmiany? Pakosińska właśnie zaprezentowała się jako blondynka. Na InsaStories z uśmiechem pokazała się w nowej odsłonie. "Wanda jest blondynką" - tak podpisała fotografię. Wygląda na to, że przygotowuje się do nowej roli. Od razu widać, że Pakosińska czuje się świetnie w takim kolorze. Niestety, jest to jednak chwilowa zmiana. Na ujęciu można zauważyć, że aktorka założyła perukę. Pasuje jej? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Córka Katatrzyny Pakosińskiej chce zrobić karierę. Maja stawia pierwsze kroki w show-biznesie

Coraz większą popularność zdobywa córka Katarzyny Pakosińskiej. Córka artystki kabaretowej nazywa się Maria Antonina i ma 19 lat. Nastolatka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie publikuje krótkie filmiki. Okazało się, że dziewczyna ma już plan na życie. Chce iść w ślady mamy. - Maja widziała, że bycie na scenie wiąże się nie tylko z wytuszowaną rzęsą, piękną suknią i światłami rampy, tylko że matka jest niedospana, że jest niedojedzona, że jest zaganiana, że nie ma wolnego wtedy, kiedy powinno być to wolne - wyznała jakiś czas temu Katarzyna Pakosińska. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Pakosińska po raz pierwszy o poronieniu. W Polsce usłyszała: Niech przecierpi