Znamy szczegóły pogrzebu Hanny Gucwińskiej. Spocznie u boku ukochanego męża

W niedzielny wieczór, 12 listopada, do mediów dotarła smutna wiadomość o śmierci Hanny Gucwińskiej. Legendarna dyrektorka wrocławskiego zoo została pożegnana w sieci przez obecnego prezydenta miasta, Jacka Sutryka, który opublikował post na X (dawniej Twitter). Teraz wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Zostanie pochowana u boku ukochanego męża, Antoniego.

Są już plany pogrzebu Hanny Gucwińskiej. Spocznie w Alei Zasłużonych, tuż obok męża

Z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie miasta Wrocław wynika, że najbliższa rodzina Hanny Gucwińskiej wstępnie zaplanowała pogrzeb na 22 listopada. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 12:00 w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Elżbiety, tuż obok Rynku. Hanna Gucwińska zostanie pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, w Alei Zasłużonych. Przypomnijmy, że mąż byłej dyrektorki wrocławskiego zoo zmarł 8 grudnia 2021 roku. Po jego śmierci Gucwińska na wiele tygodnii trafiła do szpitala, a od maja 2022 roku zamieszkała u swojej siostrzenicy w Krakowie, ponieważ wymagała stałej opieki. "Ciocia była pełna optymizmu, cały czas wspominała dawne czasy, żartowała. Miała nadzieję, że niedługo jej stan zdrowia się polepszy i jak mówiła "wróci do Wrocławia, do swoich ukochanych zwierząt" - powiedziała Danuta Pagacz, siostrzenica Hanny Gucwińskiej, w rozmowie z portalem wroclaw.pl.

Hanna Gucwińska prowadziła program telewizyjny i pisała książki. Miała też romans z polityką

Hanna Gucwińska była uwielbianą przez widzów osobowością telewizyjną. Przez lata współprowadziła z mężem program "Z kamerą wśród zwierząt". Od 1971 do 2002 roku powstało łącznie aż 1016 odcinków, które rozsławiły małżeństwo i wrocławskie zoo w całej Polsce. Gucwińska była też autorką książek, takich jak: "Zwierzęta nocy", "Zwierzęta w moim domu", a także filmów dokumentalnych: "Jak rodzą się węże", "Narodziny", "Goryle". Co ciekawe, kobieta próbowała także swoich sił w polityce. Dostała się do Sejmu z ramienia Unii Pracy. Swoją karierę polityczną zakończyła jednak po jednej kadencji.

