Omeena Mensah i Rafał Brzoska od czterech lat tworzą zgrane małżeństwo, ale historia ich znajomości mogłaby być scenariuszem komedii romantycznej. Poznali się najpierw na stopie zawodowej. Celebrytka szukała firmy, która wspomoże jej fundację. Trafiła na przyszłego męża. "Zadzwoniłam do Rafała, którego wtedy nie znałam. Spotkaliśmy się. Po raz pierwszy, a odbywałam takich spotkań wiele, poczułam, że rozmawiam z człowiekiem, który faktycznie wierzy w takie same wartości jak ja. A poza tym po 40 sekundach wiedziałam, że spotkałam mężczyznę mojego życia. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło" - opowiadała na łamach "Vivy!". Teraz z okazji urodzin ukochanego, prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych wpis z życzeniami.

Tak Omeena Mensah uczciła urodziny męża. Opublikowała prywatne nagranie

Na profilu prezenterki pojawił się szczególny post. Jak co roku Mensah uczciła urodziny swojego męża, Rafała Brzoski. Tym razem zdecydowała się zrobić to za pomocą komplikacji nagrań z archiwum prywatnego pary. W ten sposób pokazała przy okazji, jak wygląda codzienność małżeństwa. Trzeba przyznać, że na filmie nie zabrakło także sporo czułości, których zakochani sobie nie szczędzili. Chociaż uwagę zwraca przede wszystkim to, jak dobrze się bawią w swoim towarzystwie. Oprócz wspomnień z zawodowych wydarzeń pojawiły się także takie, które przedstawiały wspólne imprezy czy urlopy, gdzie trzeba przyznać - potrafią się wyluzować.

"You're my one in a million (ang. jesteś moim jednym na milion). Sto lat moje kochanie" - podpisała post.

Fani składają życzenia Rafałowi Brzosce

Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze od fanów pary. Niemal wszyscy byli zgodni w swoich zachwytach nad opublikowanym nagraniem. Rzecz jasna nie zabrakło także życzeń dla jubilata. O te zresztą poprosiła sama Omenaa Mensah. Niedługo po wstawieniu filmu na swój profil zachęciła obserwatorów do zostawienia dla jej męża miłego słowa. "Moje kochanie Rafał Brzoska ma dziś urodziny. Złóżcie mu życzenia pod rolką, niech dobra energia od was dziś do niego dotrze" - napisała na InstaStories.

Fani spełnili tę prośbę. "Nieraz dojrzałość potrafi nas zaskoczyć w wyjątkowo piękny sposób. Wszystkiego najlepszego!", "Rafał życzymy ci, że mnóstwo dobra, które robicie dla innych, wracało do was podwójnie. Pięknego życia", "Niech ta pozytywna energia i moc do czynienia pięknych rzeczy nie opuszcza pana przez kolejne 100 lat!" - pisali. Prezes InPostu urodził się 13 listopada 1977 roku w Raciborzu. Właśnie skończył 46 lat.