Agata i Piotr Rubikowie postanowili na stałe wyjechać z Polski z dziećmi i rozpocząć "nowe życie" w Miami. Skrupulatnie relacjonują swoje poczynania w mediach społecznościowych i dzielą się z obserwatorami codziennością na wschodnim wybrzeżu USA. Niewątpliwie do uroków tego miejsca można zaliczyć wypady na plażę, zwłaszcza, gdy w Polsce listopadowa pogoda nie rozpieszcza.

Zobacz wideo Kierowcy w Miami podpadli Agacie Rubik. Podsumowała ich

Agata Rubik zachwyca się życiem w Miami. "O takim listopadzie marzyłam"

Agata Rubik pochwaliła się zdjęciem z plaży, na którym uradowana pozuje z psem. Stwierdziła wręcz wprost, że takie okoliczności przyrody to spełnienie jej marzeń. "O takim listopadzie marzyłam!" - napisała żona Piotra Rubika na Instagramie. "Poranek na plaży. Wyciągnęłam męża, psa. Pies szaleje (...). Jest cudownie, słuchajcie, inna jakość codzienności. Bardzo mi się podoba to nowe życie. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo podoba mi się ten listopad" - zachwycała się Agata Rubik. Niektórzy fani Rubików stwierdzili wprost, że zazdroszczą im takiego życia. Ucieszona żona muzyka od razu postanowiła się do tego odnieść. "Ja sobie też zazdroszczę, choć nasz przykład pokazuje, że tego typu marzenia przy odpowiedniej konsekwencji łatwo jest spełnić" - podkreśliła Agata Rubik. Z kolei w innym komentarzu celebrytka przyznała, że święta już chciałaby białe. "Jak patrzę na śnieg w Zakopanem, to z drugiej strony święta chciałabym właśnie takie białe" - dodała Rubik.

Agata Rubik zachwyca się listopadem w Miami Agata Rubik zachwyca się listopadem w Miami. Fot. Instagram.com/agata_rubik screen

Rubik i Glam mają nieformalny pakt. Nie cierpią Derpieński

Agata Rubik ma już w Miami pierwsze koleżanki. Do takich można zaliczyć chociażby Anetę Glam. Bohaterka "Żon Miami" w ostatnim czasie często pojawiała się w towarzystwie Rubik. Co więcej, obie panie nie przepadają za Caroline Derpieński i być może to niechęć do ekscentrycznej Polki je połączyła. Rubik i Glam balowały w ostatnim czasie na halloweenowym balu. Impreza odbyła się w klubie Sexy Fish Miami. Małżeństwo zdecydowało się na tematyczne akcenty w swoich stylizacjach. "Piotr kupił kapelusz, syrenią czapkę, ja kupiłam perły, naklejki na twarz i pójdę w czarnej sukience" - relacjonowała Agata Rubik na Instagramie podczas przygotowań do imprezy.