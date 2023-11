Joanna Koroniewska to jedna z tych kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Aktorka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Koroniewska nie boi się otwarcie wyrażać swoich poglądów i zazwyczaj broni swojego zdania. Tym razem na jej instagramowym koncie zawrzało z powodu niewybrednego komentarza jednego z internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Koroniewska pokazała ogród Katarzyny Dowbor

Joanna Koroniewska odpowiedziała na nieprzyjemny komentarz. Zabrała także głos w imieniu znanych koleżanek

Na Instagramie Joanny Koroniewskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu komentarza, który opublikował pod postem jeden z obserwujących aktorkę. Nie tylko zarzucił jej zaniedbanie, ale w dodatku obraził także Zofię Zborowską i Aleksandrę Żebrowską. "Pani to taki typ jak Zborowska i Żebrowska. Totalne zaniedbanie i non stop głupie miny. Kiedy nowa rola?" - napisał mężczyzna. Na komentarz byłej gwiazdy "M jak miłość" nie trzeba było długo czekać.

Joanna Koroniewska nie wytrzymała. Odpowiedziała dosadnie Fot. KAPiF

Joanna Koroniewska nie chowa głowy w piasek

Joanna Koroniewska chyba nie przejęła się słowami internauty, ale widać, że takiego zachowania w mediach społecznościowych nie zamierza tolerować. Postanowiła odpowiedzieć hejterowi, ale zrobiła to jednocześnie z klasą i poczuciem humoru. "W lutym zapraszam do kina na moją premierę. A co do wymienionych zacnych koleżanek - naprawdę, przysięgam, my się myjemy, i to często" - skwitowała Joanna Koroniewska. Serialowa Małgosia skomentowała swoje odniesienie się do Zborowskiej i Żebrowskiej w zamieszczonej relacji. Przeprosiła panie, bo tak naprawdę nie znała ich podejścia do sprawy. Mocne słowa internauty dotyczyły poniższego nagrania.

Prywatnie gwiazda serialu "M jak miłość" związana jest z Maciejem Dowborem i zdaje się, że wiedzie wyjątkowo szczęśliwe życie. Małżonkowie powiedzieli sobie "tak" w 2014 roku i od dziewięciu lat tworzą przepełnioną miłością rodzinę. Zakochani mają dwie córki. Jedna ma na imię Janina, a druga - Helena. Na instagramowym koncie aktorki często można zobaczyć zdjęcia pokazujące obie dziewczynki. Patrząc na prezentowane przez Koroniewską kardy, można odnieść wrażenie, że doskonale odnajduje się ona zarówno w roli aktorki, jak i żony i matki.

Joanna Koroniewska nie wytrzymała. Odpowiedziała dosadnie Fot. KAPiF