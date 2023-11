Tomasz C. to popularny patostreamer i youtuber. Mężczyzna od jakiegoś czasu próbuje swoich sił także jako freak fighter. Ostatnio stacja Polsat News w programie "Państwo w Państwie" wyemitowała reportaż, z którego wynika, że Tomasz C. zalega z płatnością za wynajmowane mieszkanie. Co więcej, grozi właścicielowi nieruchomości, że wyprowadzi się jedynie za odpowiednią opłatą. Teraz odniósł się do materiału z programu Polsat News.

REKLAMA

Zobacz wideo Afera w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Szmajkowski zabrał głos

Patostreamer przestał płacić za mieszkanie i nie chce się wyprowadzić. Żąda okupu

Z wyemitowanego reportażu dowiadujemy się między innymi, że Tomasz C. to popularny youtuber, który w sieci obnosi się bogactwem i luksusowym stylem życia, i który nie ukrywa swojej kryminalnej przeszłości. Dwa lata temu miał wynająć apartament na ulicy Grzybowskiej w Warszawie, w jednej z najdroższych dzielnic w mieście. Od pół roku ma zalegać z czynszem za mieszkanie, a właściciel nie jest w stanie wyegzekwować należności. Patostreamer ma dodatkowo żądać od wynajmującego okupu. "Wyjątkowość tej sytuacji polega na wyjątkowej bezczelności tego pana, ponieważ on nawet nie ukrywa zamiaru wyłudzenia pieniędzy od mojego klienta" - powiedziała w rozmowie z Polsat News mecenaska Joanna Płotnicka-Hanula, reprezentująca właściciela mieszkania. Tomasz C. w mieszkaniu ma być z dziewczyną i kilkumiesięcznym dzieckiem.

My, jak będziemy chcieli, to będziemy tu mieszkać jeszcze rok czasu. W majestacie prawa oczywiście… Albo się dogadamy polubownie, bez pośredników, albo się w ogóle nie dogadamy i będzie sąd rozstrzygał tę sprawę, będzie to trwało wiele miesięcy. Moje warunki są takie, że ja dostanę na pół roku z góry, na nowe mieszkanie i się wyprowadzam z tego. Dziękuję bardzo, pani to przemyśli - mówił youtuber w rozmowie opublikowanej przez "Państwo w Państwie".

Patostreamer odniósł się do zarzutów. "Telewizja kłamie. Robią sobie swoją grę"

Tomasz C. postanowił odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych. Z InstaStories, które zamieścił, wynika, że telewizja kłamie, a prawda z czasem się obroni. Wspomniał też, że "nie jest święty" i każdy ma prawo popełnić błąd. "Wiadomo, że telewizja kłamie. Robią sobie swoją grę. Rozgrywają swoją grę prywatną i robią to pod siebie. Najważniejsze są: oglądalność i statystyki, ale media społecznościowe pozwalają zawsze na to, żeby się odnieść do wszelkich zarzucanych nam kłamstw i w tym przypadku rozwieję wszelkie wątpliwości. Czas jest sprawiedliwy, prawda zawsze się obroni. A każdy ma prawo w życiu popełnić błąd. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem święty. Mam przeszłość, ale od jakiś kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu miesięcy walczę o normalne życie, o normalną rodzinę. Urodziła mi się córka 1 czerwca, rzuciłem wszystkie środki odurzające, z jakimi miałem problem przez lata" - tłumaczy Tomasz C.

Tomasz C. ma na pieńku z wynajmującym mieszkanie Tomasz C. ma na pieńku z wynajmującym mieszkanie. Fot. Instagram.com/screen