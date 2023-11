Wiadomość o zaręczynach Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba. W mediach wybuchła dyskusja na temat różnicy wieku tych dwojga. Zakochani jednak nic nie robili sobie z szumu wokół ich związku i cieszą się szczęściem. Niedawno ogłosili także, że mają już wyznaczoną datę ślubu. Natomiast na ich profilach w mediach społecznościowych często można zobaczyć, jak spędzają razem czas, ciesząc się narzeczeństwem. Ostatnio mogliśmy podejrzeć, chociażby ich wspólne gotowanie.

Zobacz wideo Roksana Węgiel i Kevin Mglej rozpaliły w Beacie Kozidrak wspomnienia o byłym mężu

Kevin Mglej zapowiedział zmiany. Pomaga mu przy tym Roksana

Niedawno narzeczony wokalistki ogłosił za pomocą InstaStories, że postanowił wprowadzić pewne zmiany w jego życiu. Jakiś czas temu zmienił swój sposób odżywiania na bardziej zdrowy i zrównoważony. "Od paru tygodni staram się gotować wartościowe jedzenie w domu" - napisał. Przy okazji poprosił swoich obserwatorów o pomoc.

Chętnie przyjmę proste przepisy na spoko dania (...) Mamo, liczę też na ciebie - możemy przeczytać na jego instagramowej relacji.

Chociaż szybko okazało się, że producent muzyczny może liczyć już na pomocną dłoń narzeczonej. Na następnej relacji pokazał zdjęcie Roxie, która dumnie pozuje z patelnią pełną smakołyków. Mglej zdradził, że ukochana zajmuje się szczególnie jednym rodzajem potraw. "Nie tylko ja... Roxie odpowiada za oddział cukierniczy" - oznajmił. Zdjęcie Roksany Węgiel ze wspólnego gotowania z narzeczonym znajdziecie w galerii na górze strony.

Początki związku Kevina i Roxie nie należały do najłatwiejszych. "To jest bardzo niesprawiedliwe"

Niedawno zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji otworzyła się na temat początków związku z Kevinem. W wywiadzie wyznała, że wszechobecny hejt na temat jej partnera był dla niej bardzo trudny. - To, czego się o sobie naczytał, to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli (...). Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób - mówiła. Chociaż podkreśliła, że przyzwyczaiła się już do ataków w sieci, bo w show-biznesie działa od kilku lat, to zawsze najmocniej dotyka ją, gdy przykre słowa dotyczą jej bliskich. - Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem. Po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym... Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina i na temat naszej relacji - powiedziała.