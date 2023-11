Anna Popek w amorach? Prezenterka na kolacji z tajemniczym mężczyzną [ZDJĘCIA]

Anna Popek, czyli znana pracownica publicznego nadawcy ma na koncie jeden związek małżeński. Jej mężem był Andrzej Popek, z którym rozwiodła się w 2011 roku, po 16 latach małżeństwa. "To była trudna decyzja, bo jestem zwolenniczką małżeństw do końca życia. Niestety, w przypadku naszego związku silne różnice światopoglądowe między mną a mężem uniemożliwiły jego trwanie" - wyznała Anna Popek w dawnej rozmowie z "Na żywo". "Był moment, że na siłę chciałam wszystko naprawić. Żałuję, że nam nie wyszło, ale samego rozwodu nie" - dodała ponadto. Przez długi czas pracownica TVP uchodziła za singielkę, ale ostatnie wieści sporo namieszały w tej kwestii. Być może w życiu Popek pojawiła się nowa miłość.

Anna Popek przyłapana na randce. Widziano ją z tajemniczym mężczyzną

Część fanów pracownicy TVP dziwiło się, dlaczego przez długi czas jest ona singielką. Fotografie zrobione przez paparazzi spowodowały jednak wiele wątpliwości co do tego. Pracownicę TVP widziano bowiem na kolacji w towarzystwie pewnego mężczyzny. Spędzili wieczór na rozmowie przy winie w restauracji Mateusza Gesslera. Popek została następnie odprowadzona przez tajemniczego mężczyznę do domu, gdzie nastąpiło czułe pożegnanie. Zdjęcie z tego wieczoru możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Anna Popek Anna Popek wyszła na romantyczną kolację, KAPiF.pl

Anna Popek skomentowała zdjęcia z kolacji

Najnowsze fotografie pracownicy TVP zostały skomentowane przez samą zainteresowaną. Anna Popek odniosła się do sytuacji w rozmowie z "Faktem". - To mój serdeczny przyjaciel i znamy się od lat - wyjaśniła wspomnianemu dziennikowi. Czy to oznacza w takim razie, że serce Anny Popek nie jest zajęte? Tego nie wiemy. Mamy pewność natomiast, że w wielu sytuacjach pracownica TVP może liczyć na ciepło ze strony fanów. Na Instagramie zgromadziła niemałą publikę, która nie szczędzą jej komplementów pod zdjęciami. "Pani Anno, pani jest olśniewająca, ma pani piękny uśmiech", "Zjawiskowo pani wygląda", "Przeszła pani samą siebie" - piszą obserwatorzy Anny Popek pod jej zdjęciami.

