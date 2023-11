Krzysztof Kamiński nie żyje. Aktor grał m.in. w 'Sztosie 2'

W wieku 72 lat odszedł Krzysztof Kamiński - reżyser, lektor oraz aktor teatralny i filmowy. O śmierci artysty poinformował w poniedziałek m.in. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W tym mieście realizował autorskie spektakle i widowiska historyczne. Aktor zmagał się z chorobą nowotworową.

Nie żyje Krzysztof Kamiński. "Jestem człowiekiem teatru"

Urząd miasta poświęcił naprawdę sporo czasu na przygotowanie wiadomości na media społecznościowe. Była ona niezwykle wzruszająca. Odniesiono się m.in. do tego, co sam aktor mówił o sobie. "Na pytanie - kim jest i jak go można przedstawić? – odpowiadał: "Jestem człowiekiem teatru" - napisano na Facebooku. Oprócz tego przypomniano, że aktor miał m.in. zagrać niedługo dla Polonii w USA. Jak zaznaczono, sam napisał dwa dni przed śmiercią, że nie da rady, bo jest chory.

W październiku Krzysztof Kamiński miał ponownie wyjechać do USA ze swoim spektaklem. Miał wystąpić dla Polonii w Phoenix. "Nie zdążyłem... Choroba" - napisał dwa dni przed swoją śmiercią na swoim profilu Facebookowym. Niestety już nie wystąpi ani dla Polaków mieszkających na stałe poza granicami kraju, jak również dla mieszkańców swojego ukochanego miasta - Piotrkowa Trybunalskiego - podano.

Krzysztof Kamiński nie żyje. Miał bogate CV

Choć Krzysztof Kamiński uważał się za człowieka teatru, dał się poznać również szerszej publiczności. Występował również w serialach telewizyjnych, takich jak: "Pierwsza miłość", "Nad rozlewiskiem", "Baron24" czy "Świat według Kiepskich". Artysta wielokrotnie współpracował z Radiem Strefa FM (podcast "Kamiński czyta Dyzmę") i gościł na antenie piotrkowskiego radia. Był twórcą cyklu płyt z poezją do muzyki filmowej Michała Lorenca – wydał m.in. wiersze Cypriana Kamila Norwida, Karola Wojtyły, a także kompilację poezji R.M. Rilkego, Tadeusza Borowskiego i Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. "Salome". Najwięcej osób może go kojarzyć z filmu "Sztos 2", w którym wcielił się w rolę Bronka Liliputa. A więcej zdjęć Krzysztofa Kamińskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Kamiński nie żyje. Aktor grał m.in. w 'Sztosie 2' Nie żyje Krzysztof Kamiński fot. https://www.facebook.com/krzysztoff.kaminski/