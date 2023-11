Caroline Derpienski dostała propozycję wzięcia udziału w najnowszym formacie Playera, który będzie realizowany w Tajlandii. Do projektu zaproszono m.in. Martę Linkiewicz, Ewel0nę oraz Natalię Janoszek. Jak się okazuje, Derpienski zrezygnowała z udziału w produkcji. W najnowszym wywiadzie celebrytka wyjaśniła powody. Nie gryzła się w język i otwarcie przyznała, co myśli o dołączeniu do grona wybranych do programu uczestniczek. Zarzuciła produkcji Playera, że próbowano jej wizerunkowo zaszkodzić, proponując jej udział w programie z osobą, z którą jest w konflikcie.

Caroline Derpienski wygarnęła produkcji Playera. "Chciano mnie wrzucić na minę". Zrezygnowała z udziału w programie z Natalią Janoszek

Caroline Derpienski robi wszystko, co w jej mocy, aby nieustannie było o niej głośno. Tym bardziej zaskakujące okazały się wieści, że odrzuciła jeden z planowanych programów serwisu streamingowego Player. W rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że owszem, otrzymała taką propozycję, ale nie jest nią zainteresowana. Celebrytka dodała, że jest bardzo zapracowana i szykuje się do kolejnego pokazu mody, który planuje zrealizować w grudniu. - Od miesięcy dostawałam propozycje udziału w tym programie, ale nie czułabym się dolarsowo. Dżungla to nie moja bajka. Boję się również chorób tropikalnych. Nie robię kariery na siłę - nie biorę czegokolwiek, co mi proponują. Bycie aktualnie w dżungli na nagrywkach tego programu, patrząc przede wszystkim na uczestników, to dla mnie zupełna kompromitacja - powiedziała Derpienski. Celebrytka niewybrednie oceniła też inne uczestniczki, które mają wziąć udział w show, o których dowiedziała się z plotek krążących po Miami. Jedną z nich jest Aneta Glam, z którą Derpienski jest aktualnie w konflikcie. Influencerka wymyśliła dla niej nawet złośliwy pseudonim i nazywa ją "babcią A.". Derpienski jednoznacznie stwierdziła, że jest zbyt wyrafinowana na prymitywne towarzystwo, które jej zaproponowano.

Mam ogromny szacunek do produkcji, ale muszę to powiedzieć - chciano mnie wrzucić na minę. Bez mojej wiedzy zorganizować spotkanie i survival razem z babcią A.! Totalne upodlenie i kompromitacja i jeszcze Janoszek na głowie (...) Te sławy pewnie nawet mocz wypiją podczas zadań w dżungli. Nie wiem, co je czeka dokładnie, wiem, że nie mają dajmondsów i wiem, że Glamowa rozgadała Rubikom i całemu Miami, że jest teraz na nagrywkach tego właśnie programu, stąd do mnie doszła ta informacja wczoraj - dodała Derpienski.

Caroline Derpienski znowu uderza w Anetę Glam. "Gdyby była prawdziwą milionerką, nigdy nie zgodziłaby się na takie coś"

Caroline Derpienski już zapowiedziała, że szykuje mocny materiał na Anetę Glam. - Planuję zrobić filmik na YouTubie lub jakiegoś porządnego reelsa, ponieważ przyjaźnię się z dziesiątkami osób poszkodowanych. Ja mam osoby, które od minimum 15 lat ją znają. Wiedzą, co robiła przed związkiem z Georgem, co robiła w trakcie, więc ja przygotowuję się do mocnego filmiku, żeby uderzyć medialnie. Ja chcę shut up her (uciszyć ją - red.) już na stałe, żeby pokazać, kto ma siłę - oznajmiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Komentując nowy format Playera skwitowała także udział Anety Glam w show. - Gdyby była prawdziwą milionerką, nigdy nie zgodziłaby się na takie coś. Pewnie wymyśli ideologie, że chciała jako weganka poczuć się jak mały kurczak, który musi sobie poradzić na wolności w dziczy - podkreśliła w rozmowie z Pudelkiem. Będziecie oglądać nowy program Playera?