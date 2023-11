Syn Justyny Steczkowskiej szykuje piosenkę na Eurowizję. Jest jedno "ale"

Leon Myszkowski coraz aktywniej działa w branży muzycznej. Syn Justyny Steczkowskiej karierę zaczął jako DJ w popularnych klubach. Jest też członkiem duetu Mike & Laurent, który ma na koncie kilka singli i telewizyjnych występów. Obecnie zdolny producent wydał wspólny utwór z Marcusem Rivą, łotewskim piosenkarzem i producentem. Przy okazji promocji singla "One Night" Myszkowski wyznał, że szykuje też utwór na eurowizyjne preselekcje.

Leon Myszkowski chce jechać na Eurowizję z Łotwy. "Będziemy robić utwór z Marcusem"

Okazuje się, że syn Justyny Steczkowskiej powalczy o prawo do reprezentowania Łotwy na Eurowizji. Szczegółami podzielił się w podcaście "Posłuchaj tego". Piosenka, z którą chciałby pojechać na konkurs, jest w trakcie przygotowań. - Z Marcusem, z którym właśnie wydajemy singiel "One Night", będziemy robić też utwór na Eurowizję reprezentujący Łotwę - powiedział Leon Myszkowski. Warto przypomnieć, że Łotwa w Konkursie Piosenki Eurowizji zadebiutowała sześć lat później niż Polska, bo w 2000 roku. Wówczas popularna także w naszym kraju grupa Brainstorm zajęła trzecie miejsce. Łotysze mają też na koncie jedno zwycięstwo, w 2002 roku, za sprawą Marie N. i jej piosenki "I Wanna". Jednak ostatnie lata Łotwy na Eurowizji to seria bolesnych porażek. Od 2016 roku nie udało im się awansować do finału konkursu. Być może złą passę przełamie właśnie Leon Myszkowski.

Justyna Steczkowska myśli nad powrotem na Eurowizję. W 1995 roku nie poszło jej zbyt dobrze

Przypomnijmy, że mama Leona Myszkowskiego sama już ma za sobą występ na Eurowizji. W 1995 roku reprezentowała Polskę z piosenką "Sama". Ambitny i trudny utwór spodobał się dziennikarzom i prowadzącej show, ale przepadł w głosowaniu. Polska zdobyła wówczas ostatecznie 15 punktów i 18. miejsce. Co ciekawe, ostatnio Steczkowska wspominała, że zastanawiała się nad tym, czy raz jeszcze nie spróbować swoich sił i wystartować w konkursie. Inspiracją była wygrana Loreen z utworem "Tattoo", która najwidoczniej spodobała się piosenkarce. - Aż pomyślałam, że warto raz jeszcze znaleźć w sobie siły, żeby pojechać i przeżyć ten wielki show... - gdybała Steczkowska na planie "The Voice of Poland". - Eurowizja w ostatnich latach stała się największym telewizyjnym show wokalnym. Myślę, że mam ciekawy pomysł na piosenkę, która miałaby szansę na dobry odbiór. Ale czy zdążę w tym roku, mając już zakontraktowanych prawie 50 koncertów? Tego nie wiem - dodała.

