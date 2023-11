Alina Janowska grała (na scenie w teatrze, w filmach czy serialach) i śpiewała. Szybko stała się legendą jeszcze za życia. Szerokiej publiczności dała się poznać w "Wojnie domowej", a potem w "Złotopolskich". Spełniała się również jako artystka kabaretowa. Zanim ułożyła sobie życie u boku Wojciecha Zabłockiego, w miłości trafiała dość pechowo.

Alina Janowska miała wielu mężczyzn. Żaden nie dał jej stabilizacji

Alina Janowska brała ślub dwa razy. W przypadku pierwszego męża to szczęście jednak nie trwało długo, a ona sama nieczęsto lubiła o nim mówić. Drugi był przy niej do ostatnich dni. Aktorka "największą miłością życia" nazywała Wojciecha Zabłockiego. Zanim go jednak poznała, jeszcze w czasie wojny była związana z Włodzimierzem Galinem. To z nim została napadnięta przez bandytów. Galin niepostrzeżenie zsunął się do wody i wrócił z uzbrojonymi w kosy mężczyznami z okolicy. Rabusie musieli oddać to, co zabrali.

Włodzio został okrzyknięty bohaterem, a ja zaczęłam w duchu go podziwiać. (...) Chyba właśnie wtedy się zakochałam. A była to wielka płomienna miłoś" - wspominała aktorka w książce "Jam jest Alina, czyli Janowska Story".

Rozdzieliło ich powstanie. Alina wyjechała do Łodzi, gdzie rozpoczęła karierę. Tam odnalazł ją Galin i przekonał, by zamieszkali razem w Sopocie. Janowska miała plan, że otworzy na wybrzeżu szkołę tańca, a on będzie zajmować się swoimi biznesami. Nic z tego. Kazał jej zrezygnować z aktorstwa. "Nie pozwalał mi nawet kroku zrobić bez siebie; byłam jak niewolnica, przykuta do swojego Araba" - pisała w książce.

Zerwała z nim, a on uciekł kradzioną łodzią do Szwecji. Następnie związała się z poznanym na basenie Włodzimierzem Plucińskim. Co ciekawe, widziała go rok wcześniej na dworcu w Koluszkach. "Nigdy dotąd sobie nie wyobrażałam, że facet może tak wyglądać. Miał na sobie brązowy skórzany płaszcz i takąż pilotkę. Stałam jak zaczarowana, wpatrując się w niego" - wspominała. Choć zamieszkali razem i byli zaręczeni, do ślubu nigdy nie doszło. Zerwała z nim ze względu na... sztuczną szczękę babci, z której wyrwał złote zęby, które następnie sprzedał i fakt, że zagłodził swojego psa. "Tadzio miał szczeniaka; zawsze zapominał go nakarmić, więc pies zdechł. Wtedy na zawsze straciłam do niego serce" - przyznała w książce.

Była legendą za życia. Ale szczęścia w miłości nie zaznała Alina Janowska pierwszego męża nie chciała znać fot. Agencja Wyborcza

Alina Janowska i mężowie. Pierwszego nie chciała pamiętać

Po tym rozstaniu wyjechała do Warszawy i już naprawdę skupiła się na karierze. W 1952 roku w życiu Aliny Janowskiej pojawił się Andrzej Borecki, młodszy o prawie cztery lata architekt. Mężczyzna codziennie wystawał przed teatrem Syrena, w którym grała. Wyszła za niego za mąż. Opisywała go jako dobrego człowieka, który lubił sobie wypić, najchętniej za jej pieniądze.

Zdolny człowiek stał się już tylko pracowity, później zaledwie sympatyczny, aż wreszcie okazało się, że nasz dom utrzymywałam tylko ja - ujawniła aktorka.

Artystka nie mogła liczyć na męża nawet, gdy poroniła. Utraconej córce dała na imię Małgosia. Z drugą ciążą zwlekała, aż po trzech latach od tragicznych zdarzeń urodziła się jej ukochana córka Agata. Dziecko nic nie zmieniło w zachowaniu architekta. Alina powiedziała "dość" i odeszła po siedmiu latach. W grudniu 1963 roku po raz drugi wyszła za mąż. Jej wybrankiem został Wojciech Zabłocki, młodszy o siedem lat architekt. Byli małżeństwem aż do 13 listopada 2017 roku, kiedy Alina Janowska zmarła. A więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

